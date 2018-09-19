Родченков призвал WADA не восстанавливать РУСАДА в правах

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. По его словам, если на исполкоме организации 20 сентября будет принято решение в пользу Москвы, это станет "катастрофой для чистого спорта".

В статье для газеты USA Today Родченков отметил, что восстановить Россию в правах можно, только если она признает, что в скандале о массовом применении допинга замешаны правительственные чиновники. Он также настаивает, что Москва должна обеспечить доступ ко всем результатам прошлых допинг-тестов.

20 сентября на Сейшельских островах пройдет конференция WADA. На прошлой неделе комитет по соблюдению антидопинговых правил организации рекомендовал восстановить аккредитацию РУСАДА. Против этого выступили 13 антидопинговых агентств. В своем обращении они отметили, что Москва должна доказать свое соответствие критериям Всемирного антидопингового агентства.

Родченков, который сейчас скрывается в США, в 2016 году рассказал газете The New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Позднее два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) были приостановлены.