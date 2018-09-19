"Демон не приказывал". Убийство русской девушки в Аргентине

В 2016 году в Буэнос-Айресе мужчина на глазах десятков свидетелей напал на двух девушек. Одной из погибших была 15-летняя россиянка Наталья Гребенщикова. Убийца – сын богатых родителей – чуть не избежал наказания. Родители преступника наняли целую команду психиатров, которые пытались доказать в суде его невменяемость и почти добились этого. "Суд приговаривает Мариано Алехандро Бонетто к пожизненному заключению", – на этой фразе полсотни человек одновременно вскочили со своих мест и начали аплодировать до боли в ладонях. Крики, объятия, по щекам бежали черные от туши слезы. За стеклом, отделявшем зал заседания от мест для публики, родители убитых девочек – 15-летней Натальи Гребенщиковой и 18-летней Нурии Коуто – обнимались со своими адвокатами. Поздравить их подошел прокурор. 29-летний убийца узнал о том, где проведет остаток своей жизни, в конвойном помещении. За полчаса до этого Мариано Бонетто, одетого в спортивную куртку багрового цвета, завели в зал, где он отказался от последнего слова и не захотел присутствовать при оглашении приговора. Своим законным правом сидеть в конвойном помещении Бонетто пользовался на протяжении всего процесса, он появился на публике лишь дважды. Обвиняемый ответил на формальные вопросы судьи о своем имени и профессии, постоянно крутился на стуле. Неприсутствие обвиняемого на заседаниях было важным пунктом в стратегии его защиты, которая почти два года пыталась доказать невменяемость Бонетто. В том, что именно он убил девочек, с самого начала не было ни малейшего сомнения. Наташа Наталья Гребенщикова переехала из Москвы в Буэнос-Айрес вместе с мамой Анной Родионовой и старшим братом Севой в 2006 году. С детства ей нравилось все, связанное с творчеством. Наташа обожала рисовать, шить, вязать, поэтому ее отдали учиться в школу изобразительных искусств имени Мануэля Бельграно в районе Ла-Бока. 11 октября 2016 года сразу после уроков Гребенщикова с несколькими друзьями пришла в парк Ирала – большой обнесенный забором сквер в трехстах метрах от школы. Рядом находится одна из самых популярных туристических достопримечательностей Буэнос-Айреса – домашний стадион футбольной команды Boca Juniors. Тем ранним весенним вечером в парке гуляло много людей: женщины с детьми, пенсионеры, молодежь. Среди них была и Нурия Коуто – выпускница школы, в которой училась Наташа. Девушка слушала, как ее друг Мартин играл на гитаре, когда к ним неожиданно подошел незнакомец. Мариано Бонетто был одет по-спортивному, в руках – кроссовки, небольшой рюкзак и металлическая бутылка для воды. Как расскажут позже свидетели, до этого он сидел на траве, растягивал ноги, делал вид, что медитирует, и внимательно рассматривал окружающих. Бонетто попросил Нурию и Мартина спеть вместе с ними, а потом остался поболтать. Молодые люди переглядывались и все ждали, когда же незнакомец уйдет. "Он не казался подозрительным, только немного навязчивым", – вспоминал на суде Мартин. Примерно через 40 минут разговора Бонетто неожиданно выхватил 23-сантиметровый охотничий складной нож и напал на Нурию. Девушка получила 17 ножевых ранений. Обезумевший от ужаса Мартин бросился бежать и звать на помощь. В парке Ирала началась паника. Следующей жертвой Бонетто стала ничего не подозревающая Наташа, которая в тот момент стояла около фонтанчика и наливала воду в бутылку. Преступник напал на школьницу со спины. Когда раненная девочка упала на землю, убийца, размахивая ножом, побежал вглубь парка. Он хотел скрыться, но несколько свидетелей преступления не дали ему этого сделать: Бонетто догнали, оглушили ударом бутылкой, отобрали нож и вонзили ему его в голову.

Раненных девочек доставили в ближайшую районную больницу – госпиталь "Аргерич". Нурия Коуто умерла 5 ноября 2016 года, Наталья Гребенщикова – три недели спустя. Убийца выжил и, видимо, по совету родителей и адвоката стал изображать из себя сумасшедшего и чуть ли не одержимого демонами. Ветеринар, сын банкира Мариано Бонетто родился в провинции Кордоба примерно в 500 километрах от Буэнос-Айреса, его отец – высокопоставленный региональный сотрудник "Банка Кордобы". В медицинской карте убийцы – ни одного упоминания о проблемах с психикой. Бонетто получил диплом ветеринара, занимался частной практикой. В начале 2016-го, разочаровавшись в профессии, уехал из родного поселка в город Кордоба изучать искусство и философию. Употреблял ЛСД, курил марихуану. Жил вместе с друзьями в съемном доме, с ними же отправился автостопом на юг страны. Именно для этого путешествия он купил охотничий нож. Проездом Бонетто оказался в Буэнос-Айресе, где задержался на несколько недель. Никто из многочисленных свидетелей, общавшихся с ветеринаром в столице, признаков сумасшествия не заметил. Сотрудница хостела запомнила его как вежливого молодого человека, который навел порядок в комнате перед тем, как расплатиться и сдать ключи. Врач Скорой помощи, которая везла раненого преступника в больницу, сказала, что он не только был в сознании, но и назвал ей свое имя, возраст и номера документов. В декабре 2016 года судья Вильма Лопес, проигнорировав показания большинства свидетелей, решила не доводить дело до слушаний и, руководствуясь выводом врачебной комиссии, которая чуть больше получаса пообщалась с Бонетто, объявила его невменяемым и приговорила к принудительному лечению. "Когда суд признает убийцу невменяемым, он для закона из преступника превращается в больного человека, который не в состоянии отвечать за свои поступки. Проверить, что он реально будет 25 лет сидеть в сумасшедшем доме, невозможно", – объяснила адвокат мамы Натальи Гребенщиковой Лилиана Борисюк и тут же подала на апелляцию.

4 января 2017 года Бонетто отправил судье Вильме Лопес письмо. "Я жертва собственной лжи. Я объявил себя невменяемым на встрече со специалистами и соврал, потому что боялся суда и тюремного заключения. Никакой демон не приказывал мне осуществить план убийства, я сделал то, что хотел в тот момент больше всего…я чувствую себя абсолютно виновным", – писал он из больницы. Судья послание Бонетто фактически проигнорировала и повторно объявила его неспособным отвечать за собственные поступки. Отец Нурии Коуто согласился с этим решением и уговаривал Анну Родионову сделать то же самое. "Я была уверена, что родители убийцы подкупили врачей и судью. И сдаваться не собиралась", – вспоминала мама Натальи Гребенщиковой. Ситуация изменилась благодаря настойчивости адвоката семьи погибшей россиянки Лилианы Борисюк. В суд написал тогдашний посол России в Аргентине Виктор Коронелли. После второй апелляции, не выдержав давления, Вильма Лопес объявила, что "невменяемость Бонетто не может быть установлена со стопроцентной уверенностью", и передала дело в суд. Слушания начались в июне 2018 года и превратились в битву психиатров. Психопат или шизофреник? Ни адвокат, ни родители убийцы ни разу не высказали соболезнования семьям убитых девочек. В команду защиты они наняли одного из самых медийных и высокооплачиваемых психиатров Аргентины – доктора Энрике Луиса де Росу. Врач доказывал, что Бонетто страдает параноидной шизофренией. Защита доказывала, что Бонетто увлекался мистикой, слышал голоса и был уверен в том, что убийство изменит мир к лучшему. По словам де Росы, Бонетто пришел в парк Ирала в состоянии острого психоза, не понимал, что делает, и, следовательно, не может отвечать за свои поступки. Психиатр утверждал, что признаки заболевания были заметны у убийцы еще в детстве. Однажды он якобы напал с отверткой на сестру и еще был помешан на уборке туалета. Разочарование в ветеринарии, переезд из поселка в город, увлечение философией и путешествие автостопом психиатры тоже трактовали как очевидные признаки прогрессирующей шизофрении. Адвокат Бонетто Даниэль Мартине Диас предпочитал отмалчиваться и лишь изредка делал хамские замечания в адрес Анны Родионовой и ее представителей, за что был отчитан судьей.