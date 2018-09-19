Литву признали лидером в борьбе с "подрывной деятельностью" РФ

Расположенная в Чехии негосударственная организация European Values признала страны Балтии лидерами в борьбе с российской "подрывной деятельностью". Об этом свидетельствует рейтинг Kremlin Watch из 28 стран Евросоюза.

Лидером рейтинга признана Литва. Согласно документу, она находится в авангарде государств Евросорюза и НАТО в том, что касается понимания "российской угрозы", и быстрее всех снижает энергозависимость от России. За Литовской Республикой следуют Латвия, Эстония, Швеция и Великобритания. Авторы отчета пришли к выводу, что их правительства наилучшим образом заботятся о своих демократиях. Благодаря этому у России нет возможностей успешно вести "гибридную войну" против них, следует из доклада. Среди прочего, в этих странах наиболее мягкое отношение к свободе СМИ, а радикальные политические силы имеют слабое влияние.

Аналитики проверяли, разрабатывает ли страна превентивные меры против "российской угрозы", насколько системны эти меры, в какой степени государство вовлечено в сотрудничество с Кремлем, подвержена ли политическая система страны влиянию Москвы, а также то, какое место в политике страны занимают вопросы военной обороны, безопасности и борьбы с дезинформацией.

Наибольшее беспокойство у составителей отчета вызвали страны, которые в документе названы "союзниками" Москвы, а именно: Кипр и Греция. Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия отнесены к странам, которые предпочитают не замечать расширения российского влияния. При этом Хорватия, Ирландия, Болгария и Словакия не решаются критиковать враждебное влияние Кремля на внутреннюю политику, говорится в отчете.

Согласно документу, в проблемных странах часть прессы работает на политиков, которые получают поддержку России и выступают против санкций в отношении нее. В числе проблем – наличие в таких странах финансируемых Москвой радикальных сил, российских шпионских сетей и плотное энергетическое сотрудничество с Россией.