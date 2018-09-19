Росгвардия получит до 10 машин "Стена" для защиты от толпы

Росгвардия к концу года получит до 10 комплексов "Стена" для защиты бойцов ОМОНа от людской толпы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление концерна "Калашников". Комплекс сделан на базе грузовика "Камаз". На его стеклах – металлические решетки, а кузов обшит листами металла. При необходимости он за три минуты превращается в заграждение шириной 7,5 метров. Несколько таких машин могут полностью перекрыть любую российскую улицу.

На машинах установлены видеокамеры, средства звукового давления и стробоскопы – приборы, которые "атакуют" человека повторяющимися яркими световыми вспышками. Московский ОМОН уже протестировал эти автомобили. Видеозапись испытаний была опубликована в интернете три недели назад.

Видеозапись испытаний комплекса "Стена"

Отмечается, что из-за "излишнего травматизма" было решено снять с этих машин водометы. В ходе тестов машину атаковали в том числе зажигательной смесью: комплекс способен многократно тушить себя.

По словам представителя "Калашникова", задача комплекса – "снизить потери среди сотрудников Росгвардии", оградить их от агрессивно настроенных людей и сбить у них "накал". В "Калашникове" заверили, что машин, подобных комплексу "Стена", нет ни в одной стране мира.

В среду комплексы "Стена" и другие разработки "Калашникова" планируется продемонстрировать президенту Владимиру Путину.