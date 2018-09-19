Группа независимых правозащитников побывала в Крыму

Группа правозащитников из Украины, Азербайджана и Белоруссии посетили аннексированный Крым с мониторинговой миссией по изучению соблюдения прав человека на полуострове. Поездка была организована украинским Центром информации по правам человека при поддержке Фонда Домов прав человека (Норвегия) и правозащитной организации из Чехии People in Need. Правозащитники находились на полуострове с 14 по 18 сентября и встречались с родственниками политзаключенных, адвокатами, журналистами и активистами.

"Миссия въехала в Крым открыто, декларируя правозащитную цель поездки и в соответствии с предусмотренной в Украине процедурой, - рассказала руководитель Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. - Одной из целей поездки было проверить доступ к полуострову для украинских и иностранных правозащитников как с украинской, так и с российской стороны".

Участница миссии из Белоруссии Татьяна Ревяка рассказала, что "уровень политических репрессий, развязанных в Крыму в 2014 году, не снизился, видоизменились формы и виды давления и преследований". По её словам, за участие в мирных собраниях против их участников используется административное и экономическое преследование - аресты и крупные штрафы.

"Семьи и близкие политических заключенных живут под постоянной угрозой их безопасности и здоровью. Против них самих заводят сфабрикованные уголовные дела, они испытывают трудности с работой, на их детей давят в школах, им угрожают лишением родительских прав", - рассказала правозащитница. При этом, по оценке участника миссии из Украины Кирилла Екимова, силовые органы в аннексированном Крыму действуют не только совместно с судебными, но и с местными СМИ, подконтрольными властям.

Итоги мониторинга будут обобщены в доклад о состоянии прав человека в Крыму. До этого единственными представителями независимых правозащитных организаций открыто посещавших полуостров с мониторинговой миссией, были комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекис в сентябре 2014 года и спецпосланник генерального секретаря Совета Европы Жерар Штудман в январе 2016 года. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно призывала Россию обеспечить доступ независимых правозащитников в Крым.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права и ввели в отношении Кремля санкции. Москва называет аннексию полуострова "восстановлением исторической справедливости".