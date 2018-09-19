Песков: Асад не звонил Путину после катастрофы Ил-20

Президент Сирии Башар Асад не звонил Владимиру Путину после гибели Ил-20. Об этом, как сообщает РБК, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху до сих пор не передал Москве обещанную информацию, которая помогла бы в расследовании инцидента. Песков не смог ответить на вопрос о том, подтвердили ли сирийцы, что они сбили Ил-20 по вине израильской авиации.

Песков напомнил, что ранее сирийское правительство сделало официальное заявление по поводу катастрофы. Накануне посол Сирии в ООН Башар Джафари назвал погибших российских военных "мучениками". Сегодня СМИ опубликовали их имена. Среди них – Андрей Сергеенков. Позже выяснилось, что он жив. Об этом сообщила его супруга, рассказывает "Комсомольская правда". Она сообщила, что сейчас ее муж находится на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Российский военный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит средствами ПВО сирийских союзников Москвы в ночь на 18 сентября. При крушении погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль, заявив, что его истребители, которые проводили атаку против объектов Башара Асада в сирийской провинции Латакия, якобы использовали Ил-20 как прикрытие и таким образом подставили его под удар.

В телефонном разговоре с Путиным израильский премьер Нетаньяху возложил вину за катастрофу на Сирию и пообещал Путину предоставить "всю необходимую информацию" по этому делу. В то же время он заявил о намерении продолжить атаковать иранские объекты в Сирии. Путин поддержал выводы Минобороны России и призвал Израиль не нарушать суверенитет Сирийской Республики, чтобы не допустить повторения подобных катастроф в будущем.