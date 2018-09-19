Порошенко: Путин больше не сможет решать "за украинский народ"

Владимиру Путину больше не будет позволено "принимать решения за украинский народ", в том числе по вопросу союза Украины с Европой. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время выступления во Львове, передает "Укринформ". Он пообещал действовать в борьбе с Москвой "решительно, настойчиво и смело".

Порошенко назвал "фейком" данные Минобороны России об "украинской ракете" в деле малазийского боинга. По его словам, посредством подобных заявлений Кремль пытается подорвать европейское единство и солидарность.

Глава государства отметил, что за время войны на востоке Украины погибли 2911 украинских военных. Порошенко сказал, что такова цена европейского выбора страны.

По данным Киева, за последние сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Украинская разведка также сообщает о трех убитых со стороны противника.

Киев и западные страны обвиняют Россию в ведении необъявленной войны против Украины. По данным украинской стороны и ее западных союзников, Россия поддерживает сепаратистов Донбасса военным и финансовым образом, а также держит на востоке Украины по меньше мере несколько тысяч кадровых военных. Москва категорически отрицает эти утверждения.