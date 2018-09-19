Опрос: европейцы согласны принимать бегущих от войны мигрантов

Подавляющее большинство граждан европейских стран поддержали прием беженцев, спасающихся от войны и насилия, однако не одобрили то, как власти Евросоюза занимаются проблемами мигрантов. Такие данные получены в результате опроса, проведенного организацией Pew Research Center. В опросе участвовали в том числе десять европейских стран.

За минувшие три года убежище в Европе получили 1 миллион 300 тысяч выходцев из других стран. Этих мигрантов приветствовали более 75 процентов опрошенных в Испании, Нидерландах, Франции и Великобритании. Похожие результаты показали опросы в Германии и Швеции – в странах, которые приняли особенно большое число переселенцев в 2015 и 2016 годах.

Большая часть респондентов в Греции и Италии – стран, которые выполняют функцию главных пунктов приема беженцев, – также высказалась о мигрантах одобрительно.

В Польше число сторонников и противников миграции примерно одинаково, а в Венгрии лишь треть опрошенных поддержали беженцев. В июне венгерский парламент принял закон, который под страхом уголовного наказания запрещает помогать мигрантам получать убежище. Такое решение было одной из причин, по которой Европарламент проголосовал за введение санкций против Будапешта.

Свыше двух третей граждан Мексики, Канады, Австралии, США и Японии поддержали прием спасающихся от боевых действий людей. В сентябре американские власти установили на 2019 год лимит приема в 30 тысяч беженцев, что является рекордным минимумом.

В Южной Африке, России и Израиле сторонников тех, кто готов спасать бегущих от конфликтов людей, оказалось 50 процентов и менее.