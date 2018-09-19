Правозащитники требуют от России не выдавать ученого Азербайджану

Комитет "Гражданское содействие" выступил с заявлением о недопустимости выдачи Россией талышского ученого Фахраддина Аббасова, арестованного в Москве по запросу Азербайджана.
На своей родине Аббасова обвиняют в "публичных призывах, направленных против государства". Правозащитники уверены, что по возвращении в Азербайджан ученого могут подвергнуть пыткам, так как в стране уже давно дискриминируют талышей.
Председатель "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина подчеркнула, что в комитет уже не раз обращались представители этого небольшого народа, проживающего на юге Кавказа, с просьбами помочь избежать политического преследования.
Кроме того, как пояснил адвокат арестованного Родион Идрисов, выдача противоречит российскому законодательству. Год назад Аббасов написал заявление об отказе от азербайджанского гражданства и по российским законам уже не является гражданином республики. К тому же на родине ученого обвиняют по статье, которой нет в российском уголовном кодексе, а это также означает, что по закону выдача невозможна.
Преподаватель Бакинского государственного университета, филолог Фахраддин Аббасов активно боролся в Азербайджане за сохранение культурных традиций талышей. Он работал над созданием учебника "Грамматика талышского языка" и выпускал газету "Шавнышт". В 2008 году он покинул Азербайджан из-за преследований, перебравшись в Россию. В 2011-м он получил временное убежище, а недавно – вид на жительство.
Несмотря на это, 6 сентября Аббасов был арестован, а днем позже Люберецкий городской суд Московской области отправил его на месяц в СИЗО – "для обеспечения выдачи в Азербайджанскую Республику".
25 сентября Московский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление о задержании ученого. В этот же день Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Баку.
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