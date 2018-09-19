Продырявленный "Союз" оставят на МКС в качестве спасательной капсулы

Просверленный космический корабль "Союз МС-09" продолжит полет в составе Международной космической станции и будет использоваться в качестве спасательной капсулы в случае, если космонавтам потребуется срочно вернуться на Землю. Такое решение принято в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Сообщается, что 4 октября трое астронавтов спустятся на Землю на корабле "Союз МС-08" – втором пристыкованном к МКС аппарате. После этого корабль, на котором ранее было обнаружено повреждение, на протяжении недели будет оставаться единственной спасательной "шлюпкой" на станции, пока 11 октября к ней не присоединится следующий аппарат – "Союз МС-10" с двумя новыми астронавтами.

В РКК "Энергия" заверили, что к настоящему моменту нарушение герметичности станции устранено, а штатное давление восстановлено.

Утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в ночь на 30 августа. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз". Позже российские космонавты загерметизировали трещину.​

Несколько дней назад корпорация "Энергия" пришла к выводу, что дыра в космическом корабле "Союз" была просверлена на Земле, а не в космосе. Там считают, что речь идет о браке на производстве. До этого газета "Коммерсант" распространила версию о том, что повреждение кораблю якобы могли нанести американские астронавты. Командир экипажа американец Эндрю Фьюстел категорически отверг подобные предположения.