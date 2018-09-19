СПЧ выступил за отправку в тюрьмы до вступления приговора в силу

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил узаконить отправку в колонии обвиняемых, признанных виновными судом первой инстанции, но обжаловавших приговор и дожидающихся рассмотрения жалобы в СИЗО.

Таким образом он поддержал заявление заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого об отправке таких обвиняемых в тюрьмы из-за необходимости разгрузить переполненные следственные изоляторы.

"То, что делает ФСИН - это не от хорошей жизни, - сказал Федотов на заседании Совета по правам человека. - Самым правильным было бы создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась в установленном законом порядке. Было бы важно предусмотреть в законодательстве соответствующую норму".

Позднее Федотов посетовал, что журналисты неправильно трактовали его слова. Он уточнил, что отправка в колонии должна происходить только с согласия самих обвиняемых.

В марте этого года до рассмотрения жалобы на решение суда и вступления приговора в законную силу отправили в колонию оппозиционера Вячеслава Шатровского, обвиняемого в применении насилия к полицейскому.