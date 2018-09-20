В Приморье отменили результаты выборов губернатора

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора региона. Об этом сообщает "Интерфакс". За это решение проголосовали 12 из 13 членов краевой избирательной комиссии, один высказался против.

Секретарь краевого избиркома Татьяна Камаева сообщила на заседании, что в комиссию поступило беспрецедентное количество жалоб - более 200. 115 из них касаются подкупа и подвоза избирателей штабом кандидата Андрея Ищенко. Данные жалобы были направлены в правоохранительные органы, отметила она.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уже заявил, что обжалует в суде решение об отмене результатов выборов.

Отменить результаты выборов в Приморье в среду рекомендовала Центральная избирательная комиссия России. Позднее глава ведомства Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИК шокированы многочисленными нарушениями. Она пообещала расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций". В Кремле поддержали предложение ЦИК.

Новые выборы губернатора Приморья должны пройти не позже чем через три месяца. Дату голосования назначит законодательное собрание края. До новых выборов главой региона остается временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Коммунисты заявили о массовых фальсификациях результатов голосования. В свою очередь, "Единая Россия" обвинила КПРФ в подкупе избирателей. На стихийные акции протеста против фальсификаций на выборах вышли тысячи жителей Владивостока.