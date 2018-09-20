"Украденная победа": соцсети об отмене выборов в Приморье

Центральная избирательная комиссия и лично Элла Памфилова приняли решение по выборам в Приморье - они будут проведены заново, а результаты этих отменят.

Екатерина Шульман:

Да, это оно. Ex oriente lux. Новый 2011-ый гораздо лучше предыдущего. Благословенны наблюдатели, они сделали это возможным. Благословенна процедура - соблюдайте ее, и она выведет. Слава прозрачности, ибо через нее приходит свет.

Аббас Галлямов:

Готов извиниться перед Памфиловой за критику, озвученную в последние дни. Предлагаю ввести в оборот термин «герой-памфиловец».

Молодец Элла Александровна!

Глеб Павловский:

похоже что Элла П. отважилась-таки из-за Приморья швырнуть отставкой под ноги, и вот - результат. Единственная о ком не стыжусь, что ее лоббировал

Сергей Вдовин:

Власть пошла на уступки и согласилась отменить результат. Доказано хождение на выборы не бесполезно. Приморский губернатор Андрей Тарасенко ушел в отставку. За ним закрепиться клеймо не справившегося. Для чиновников дан сигнал не всякая фальсификация будет принята в центре. Надо работать тоньше и изощреннее. Будут новые выборы на них окрепшее гражданское общество может дать полноценный бой власти и не только опираясь на кпрфовскую альтернативу. Почему победа "условная", конечно нам бы хотелось признание отмены выборов только на участкам с переписанными протоколами и провозглашением победителем А.Ищенко. Но давай-те понимать что власть еще слишком сильна, чтобы отдавать победу только по результатам выборов. Это политическая реальность. Выводы: 1) Надо преодолеть бойкотные настроения нет протестного избирателя на участке-нет проблемы у власти; 2) Нужна самоорганизации демократического электората к выборам в московскую Думу. Алгоритм победы: допуск наших кандидатов, наше массовое участие в выборах, многочисленные, грамотные и боевые наблюдатели и готовность через массовые акции отстаивать результаты выборов.

Дмитрий Михайлин:

Если я правильно понимаю, такое произошло впервые: отменены результаты выборов губернатора Приморского края - из-за многочисленных нарушений с обеих сторон. Проще говоря, федеральная власть не стала продавливать своего кандидата - очень уж очевидными были косяки при подсчете голосов и очень уж явным - протест людей против того, что их держат за идиотов.

Это, скорее, хорошо, чем плохо. Потому что при нынешних реформах, которые по определению не могут быть поддержаны никем, кроме членов правительства и депутатов, да и теми - по долгу службы, у людей должно сохраняться ощущение, что их хотя бы кто-то слушает. Это гораздо важнее, чем кажется. Для этого, в частности, у каждого из нас существуют друзья - даже если они не решат проблем, то хотя бы выслушают. Иначе - прорвёт.

Павел Кудюкин:

Дать Тарасенко второй шанс?

И главный вопрос: виновные в фальсификациях будут наказаны?

Но если кто-то и рассматривает это как победу, то куда большее число комментаторов - вовсе нет.

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Любовь Соболь:

Элла Александровна, вы снова пытаетесь всех обдурить. Признайте фальсификации и доведите дела по ним до суда, и признайте победу Ищенко как человека, которого выбрали избиратели. В этом - ваша работа, а не в подыгрывании интересам Кремля.

Григорий Мельконьянц:

На мой взгляд это радикальное решение, которого следовало бы избежать. Основные претензии были связаны с переписанными протоколами на трех десятках участков. Там настолько все очевидно, что при желании можно было в отведенный семидневный срок привести это в порядок. Выбранный путь по признанию выборов в целом недействительными выгоден власти, так как можно потянуть время, а там уже решать как действовать. Иначе нужно было бы сейчас признать победу Ищенко. В любом случае, этот шаг — есть свидетельство серьезных фальсификаций, которые не позволяют, по мнению тех кто примет решение об отмене, установить действительную волю избирателей и на мой взгляд должно повлечь возбуждение уголовных дел и наказания виновных. В противном случае ситуация будет выглядеть странно — выборы отменили, а виновных в этом нет.

Денис Билунов:

Г-жу Памфилову уполномочили - возможно, по её настоянию, но это, в общем, не так важно - признать в Приморье поражение власти и лично Путина, который перед выборами открыто поддержал ставленника Едра.

Это, конечно, важная и полезная история, которая подаёт пример всей стране: любую возможность указать власти её место надо использовать.

При этом орел наш дон Рэба, несомненно, будет искать способ расквитаться, причем как именно и с кем именно, - думаю, предсказать не может никто, даже он сам.

Иван Жданов:

По Приморью признание недействительными результаты выборов – обман и просто воровство победы у коммуниста. Для начала давайте разберёмся в терминах.

Есть два очень похожих термина: итоги голосования и результатывыборов.

Итоги голосования - результаты голосования на конкретном участке, в конкретном округе. Они фиксируют данные сколько голосов отдали за конкретного кандидата, сколько избирателей пришло, сколько бюллетеней недействительно и т. д. Итоги голосования устанавливаются на каждом участке и выдается протокол об итогах голосования. Результаты выборов - почти то же самое, но кроме протокола о распределении голосов еще и выносится постановление о результатах выборах, где определяется победитель. Отменить итоги голосования может вышестоящая комиссия пока сама не подвела итоги, отменить итоги голосования и результаты выборов может только суд (не углубляюсь в детали). Это сложная процедура.

Так вот результаты выборов в Приморье никто не устанавливал. Я даже не уверен, что и итоги голосования утвердил избирком. Можно еще считать и пересчитывать, выявлять нарушения. Этим никто не занимался. Решили просто все поотменять.

Илья Бер:

Ну, что же власти решили объявить в Приморье китайскую ничью (термин из шахмат) и назначить через 3 месяца новые выборы.

Это уже что-то. Но, конечно, на это тоже никак нельзя соглашаться. Решение абсолютно незаконно. Для отмены результатов выборовдолжны быть зафиксированные нарушения на 25% избирательных участков. Там такого и близко нет.

У этих выборов есть законный победитель, а у Приморья - законный губернатор, пусть и такой неубедительный, и от традиционно позорно ведущей себя КПРФ.

Денис Драгунский:

Если в большом спортивном турнире чемпион пойман на допинге, то никто не "обнуляет" все результаты всех участников и не начинает большой турнир с самого начала! Чемпиона, который проштрафился, просто лишают его незаслуженной медали, вот и все.

Андрей Красильников:

Друзья, давайте назовём вещи своими именами. Сегодняшнее решение ЦИК окончательно дезавуировало кремлёвско-пацанскую драматургию. Когда стало ясно, что всё проиграно, начали намеренно допускать особо циничные нарушения, чтобы теперь отменить ВСЕ результаты, т.е. украсть реальную и заслуженную победу у конкурента.

В такой ситуации надо требовать неукоснительного соблюдения закона и подведения итогов с учётом выявленных вбросов.

Игорь Эйдман:

Многие восприняли отмену результатов выборов во Владивостоке чуть ли не как «победу демократии». Это никакая не победа, а очередной обман. Когда стало понятно, что единорос Тарасенков проигрывает коммунисту, действовать тонкими манипулятивными методами было уже поздно. И тогда на самом верху было принято решение просто сорвать выборы, а вместе с ними неизбежную победу неугодного кандидата. Поэтому фальсификаторы не стеснялись так грубить и даже не пытались заботиться о правдоподобности нарисованных ими результатов.

Через три месяца будут новые выборы. К ним власти лучше подготовятся и обеспечат кандидату от Единой России более правдоподобную победу.

Артём Самсонов:

Когда ночью 17 сентября стало понятно, что Тарасенко даже со всеми подвозами, вбросами, скупкой голосов и переписыванием протоколов пролетает и Приморье получает Красного губернатора, начались консультации на высшем уровне - Что делать? И вот тут из ЦИКа, повторю именно из Центральной, а не Краевой комиссии поступило предложение менять данные уже принятые и занесённые в ГАС выборы. Система ввода в ГАС Выборы устроена так, что изменить даже на единицу одну введённую цифру это проблема, надо пройти долгую бюрократическую процедуру согласования с Москвой, прежде чем ТИКу будет позволено это сделать. Я несколько раз был свидетелем, как это происходит. А если ТИК собирается увеличить результаты одного из кандидатов сразу на 1000 голосов, при этом подняв явку на участке до 98%, подобная операция однозначно вызовет недоумение у работника Центризбиркома, согласовывающего данные действия. Представляю какое недоумение должны вызвать единовременные изменения сразу 19ти! участков, с приписыванием одному кандидату 20 000 голосов . Однако ЦИК все эти изменения согласовал, значит ЦИК был в теме.

Наверное многие видели момент, когда процент обработанных бюллетеней увеличился, при этом количество голосов отданных за Ищенко на несколько сотен уменьшилось, а отданных за Тарасенко на 20 тысяч увеличилось. Это и был момент, когда в ГАСах изменили результаты по 19ти участкам.

Любое изменение в ГАСах автоматически протоколируется, но его трудно заметить, что такое 19 участков из полутора тысяч. Но мы, проведя скурпулёзную работу по сверке данных обнаружили 10 участков, на которых данные были изменены. А это однозначное признание результатов недействительными, их отмена и победа Ищенко. Да крайизбирком мог бы принять решение и признать все выборы недействительными, но в этом случае решение легко бы обжаловалось в суде.

Поэтому жуликоватая Эллочка, подозревая, что может "спалиться" разработала иезуитский план. Жулики параллельно с переписыванием результатов, запретили Советскому ТИКу заносить в ГАС выборы данные по оставшимся не введённым 13ти участкам! Доверенные лица кандидата от КПРФ подняли шум, в Советский ТИК приехали депутаты Государственной Думы, наделённые статусом полномочных представителей избирательного объединения. Мы стали жёстко требовать возобновить ввод данных, и вот тут появились пожарные и всех вывели из помещения силой, хотя никакого намёка ни на пожар, ни на задымление не было. Через полчаса доступ был открыт, но члены ТИКа разошлись по домам и больше на работу не вернулись. Прождав сутки краевая комиссия, просто отменила результаты по этим 13 участкам, на том основании, что документы этих комиссий некоторое время оставались без охраны и наблюдения.

Так вот, согласно полученных копий итоговых протоколов, на этих участках проголосовало 6 000 человек и у Тарасенко совокупно было на 500 голосов больше, но что заявила расплакавшаяся людоедочка - Мы не можем верить никаким документам, поэтому нам не известно реальное волеизъявление 22 000 избирателей приписанных к этим 13 участкам. И если даже мы отменим все сфальсифицированные в пользу Тарасенко протоколы, перевес у Ищенко составит 20 000 голосов. То мы не можем быть уверенными, что на этих 13ти участках не было стопроцентной явки со стопроцентным голосованием за Тарасенко, а 22 000 больше чем 20 000, поэтому реальное волеизъявление граждан мы установить не можем и выборы надо отменять! Любому нормальному человеку понятно, что это бред, что не составляет никакого труда взять и заново пересчитать бюллетени на этих 13ти участках, но у жуликов цель другая, им необходимо обоснование для суда. И вот оно пожалуйста есть. Независимо от признанных фальсификаций, откатывать их не имеет смысла, так как всё равно на 13 участках, выборы на которых отменил сам крайизбирком, избирателей больше, чем будет перевес у Ищенко в случае отката.

Фёдор Крашенинников:

1) Победу у тов.Ищенко все-таки украли, сначала во время голосования, а потом еще и адинистративно. Смотрите сами: по первому туру вроде как вопросов не было, а были по второму. Казалось бы, надо переголосовать второй тур или пересчитать голоса, исключив участки с фальсификациями. Но это все скорее всего привело бы к победе Ищенко, а кому это надо? Никому. То есть, если в оставшееся время в Кремля решат отдать регион КПРФ - то конечно же через три месяца победит Ищенко, но уже как кандидат Кремля. Если же будет принято решение не пускать коммунистов, то от ЕР будет выставлен какой-то сильный кандидат, а Ищенко будет зачищен и вместо него КПРФ выставил амебу.

2) В очередной раз мы убеждаемся, что само по себе голосование ничего не решает, а решается все за кулисами. То есть, не важно за что там голосовали люди - важно как это решат использовать в администрации президента.

3) Отмена выборов хороший ход для власти и ее имиджа. Типа, они за честные выборы, так что на выборы надо ходить, важен кажды голос и т.д. При том, что - см. п 1.

Александр Фокин:

Вопрос конечно риторический. Но если результаты выборов в Приморье отменили из-за массовых фальсификаций, то следовательно должны быть массовые уголовные дела на членов избирательных комиссий которые занимались фальсификаций выборов.

Конечно, делали они это не по своей инициативе, а выполняя распоряжения «сверху» но это не отменяет их отвественности.

С наказанием исполнителей на местах всё не так просто, впрочем. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов отозвать заявления на руководителей участковых комиссий:

Я позволю себе назвать профессии людей, которые возглавляли эти участки, - замдиректора школы, воспитатель детского сада, заведующий домом культуры, заведующий учреждением культуры, учитель русского языка, ОБЖ, биологии, секретарь ученой части, директор дома творчества, директор школы. Уважаемые господа кандидаты, у вас есть совесть? Вы подали на этих людей заявления в правоохранительную систему, я вас призываю - отзовите свои заявления - эти люди ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, - вы на них подайте заявления.

У меня убедительная просьба - найдите возможность - привлекайте членов участковых комиссий в качестве свидетелей. В качестве свидетелей привлеките, опросите, ищите истинных виновников этих нарушений

Евгений Федин:

Может быть, следует рекомендовать не включать в состав ЦИК людей, пойманных на жульничестве в отношении диссертационных работ?

Василий Цепенда:

Логика ЦИК не поддаётся анализу. Непосредственные исполнители фальсификаций на выборах не виноваты. Они лишь жали на курок с усмешкой глядя в перекрестие прицела. Они маленькие люди."Я всего лишь солдат и моя вина только в том, что я выполнял приказы" (с).

Олег Пшеничный:

ЦИК назвал уголовное преследование непосредственных фальсификаторов бессовестным, «женщины ни в чем не виноваты». (То есть по их же писаному закону они виноваты, но по их <скотским> «понятиям» - не виноваты)

Могли бы по-тихому, по правительственной связи, «подать сигнал», но сделано публичное сообщение, и вот почему:

Это сообщение всем остальным директорам школ, завучам, работникам ЖЭКА и прочей путинской пехоте всей страны: если вам в следующий раз скажут снова вбрасывать и переписывать - валяйте, вам ничего не будет.

А с начальниками, мол, мы в своём кругу без вас разберёмся.

Надя Яцик:

нет, я совершенно не хочу, чтобы их сажали на какие-то сроки, вообще.

я хочу, чтобы все остальные учителя и завучи, председатели УИКов, секретари и члены УИКов - понимали, что никакой дядя тебя не прикроет. никогда. и что если тебе по телефону говорят о необходимых в результате процентах - то сидеть за это будешь лично ты, а не какой-то там глава администрации.

это вообще очень важная штука, и, мне кажется, ничем, кроме вот такого реального наказания - нельзя пронять миллионы наших согражданок и сограждан, которые клали и клали на демократию, на выборы, на честность.

труса можно только еще больше напугать. ничего другого с ним не сделаешь.

вот так я думаю.

Станислав Рачинский:

Каждый должен ответить за свои грехи. Если протоколы переписали без участия председателей УИК — то их привлекать не за что. А если они поддались давлению и подписали подделки — их можно и должно наказывать. И, скажу кровожадно, реальными сроками. Только тогда наши выборы, может быть, станут честнее. Сейчас каждый председатель УИК верит в то, что если он выполняет указания начальства, то его, в случае чего, отмажут. И председатель думает о выполнении указаний, а не требований закона.

Каждому участнику фальсификаций — реальный срок!

Кирилл Рогов:

После воскресного ночного казуса в Приморье, я писал, что вопрос об уголовном преследовании тех, кто осуществляет фальсификации (выбросы бюллетеней - наиболее распространенная форма) - один из ключевых для российской политической системы. Такие фальсификации носят массовый и постоянный характер. Есть регионы, где фальсифицируется до 40% голосов. Но и в более благополучных есть ОИКи и ТИКи, где царит полная Чечня - те же 80-90% за при 80-90% явки. Фальсификации не наказуемы, а потому очень дешевы и массовы.

Элла Памфилова, председатель ЦИК, давно "топит" за ненаказуемость вбросов. Она не раз принималась говорить о бедных училках, вынужденных делать "это". И как обычно - со слезами на глазах. Между тем фальсификаторы это не только училки. Это и подернутые патиной тарифов на горячую воду сотрудники ЖКХ, и жилистые работники управ, и много еще кто. Так или иначе, сегодня так в России установлено, что воровать продукты в магазине - это наказуемо, а воровать голоса нет.

Но я не об этом. Дело в том, что главная фальсификация в Приморье состояла в изменении данных уже введенных в систему ГАС Выборы. Как вы думаете, кто те люди, которые имеют доступ к системе и могут менять в ней данные? Я вот думаю, что это не училки, а скорее наоборот даже офицеры действующего резерва, а?

Так или иначе проблема эта встанет перед обществом: кто может отдавать указания или приказы об изменении данных в системе ГАС Выборы или о вводе искаженных данных. Мы уже имели с этим дело в 2011 году в Москве, и вот теперь в Приморье. То есть эта система существует и может быть в нужный момент задействована.

Российские политологи любят рассуждать о спящих институтах. К сожалению, мы имеем дело в современной России не только со спящими, но еще и с неспящими институтами.

Андрей Кураев:

Российская школа путинской поры - это школа фальсификаций, пропаганды и лжи. Главы почти всех избирательных участков - руководители школ. Завучи и учителя входят в состав комиссий. Они в ночь выборов варят нужный властям отвар. А утром лицемерно учат детей "житьпосовести"

Елена Лукьянова:

Зампред ЦИК Николай Булаев призвал отозвать заявления в прокуратуру на фальсификаторов. Типа они бедные-несчастные учителя-врачи. Я не людоед, НО!!!! Пока по-настоящему не заработает статья 142.1 УК (фальсификация результатов голосования), не будет у нас ни нормальных выборов, ни нормального государства. Не вправе эти люди учить и лечить, ибо совершили тягчайшее особо опасное преступление. Пора уже наконец это осознать

Тревожатся и в других регионах, где на носу вторые туры.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала специальное видеообращение.

Николай Травкин:

И вот стою я перед вами своя в доску простая русская баба …

Александр Кынев:

Губернаторы начали каяться. Вначале Зимин, теперь Орлова. Тональность напомнила ходящих в метро (Сами мы люди не местные, простите что к Вам обращаемся), видимо перед записью роликов губернаторов отчитало начальство как оно умеет. Возможно, кого то тронет. Но есть нюанс - из жалости на выборах не голосуют.

Константин Добрынин:

Коллега Орлова была известна в Совете Федерации как «хлопальщица». Хлопала она всегда много, неистово, но самое главное хлопать она всегда начинала первой. Секрет был прост: когда президент ещё не успевал закончить мысль она уже поднимала локти на уровень груди, раздвигала руки и начинала бить в ладоши. Именно бить - не хлопать. Иногда сопровождая это громкими выкриками «Браво!» или «Верно!» с места. Самое важное было, чтобы её заметили. И президент замечал.

Говорят, однажды в узком кругу, обсуждая Орлову, он заметил, мол, представляете - я ещё сказать ничего не успел, а она уже захлопала!

Станислав Яковлев:

Про губернатора Орлову.

Очень хороший текст у губернатора Орловой получился.

Дела получаются по большей части хуевые у губернатора Орловой в областном народном хозяйстве.

А текст очень хороший.

Анна Фёдорова:

Друзья мои, вот вы хихикали над обращением губернатора Орловой. И не пойму я, почему.

Какую вообще волю и силу надо иметь губернатору (да еще и женщине!) в наше время, чтобы выйти и сказать "Я была неправа. Я действовала неправильно. Я многое поняла".

Не мельтешить, скидывая вину на других - на проклятый Госдеп, учинивший неполадки в первом туре, на технологов, на людей. А сказать самой - да, я была неправа. У нас считается слабостью признавать свои ошибки, а на самом деле это сила. И сила эта вОрловой есть.

И конечно, она через себя перешагнула, когда это записывала. И хорошо. Это поступок сильного человека, не боящегося, что сейчас это растащат по соцсетям с приписками "Орлова признала свою вину".

И под конец скажу как технолог. Технологически обращение сделано прекрасно. Хорошо подобраны слова. Текст не бюрократический, а личный. Ритм текста - живой, в нем не вязнешь. Никакого шапкозакидательства и сладкой ванили.

Михаил Виноградов:

О губернаторах я часто стараюсь говорить хорошо или ничего. Поэтому мне почти нечего сказать о Светлане Орловой. Хороших отзывов о ней я почти не слышал, а сама эстетика с первого дня губернаторства не могла не отталкивать.

Но обращение сделали неплохое. Не идеальное - есть к чему цепляться, от маловнятного проекта "Народное решение" до портрета Путина (уж веселее было бы повесить в кадр икону, да и вообще очевидный диссонанс между "я обращаюсь не как губернатор" - и всей этой многочисленной символикой). Но получился элемент человечности и рефлексии над поражением в первом туре, образ кандидата удалось сделать менее квадратным, сама Орлова выглядит глубоко разочарованной итогами пяти лет своего губернаторства - и здесь она оказывается симметричной части избирателей.