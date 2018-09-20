Сопернику владимирского губернатора предложили пост в заксобрании

Во Владимирской области кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур губернаторских выборов, предложили пост заместителя председателя законодательного собрания региона. Предложение сделали представители фракции "Единая Россия", рассказали РБК два источника в региональном отделении партии.

В случае согласия Сипягина официальное заявление о его новой должности может быть сделано уже 20 сентября.

Сам Сипягин назвал сведения РБК "дезинформацией". При этом собеседник издания утверждает, что между штабами действующего губернатора Светланы Орловой и Владимира Сипягина шли переговоры о том, чтобы "предложить представителю ЛДПР какой-либо пост". А источник, близкий к Кремлю, ранее отмечал, что ЛДПР пыталась договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.

По информации РБК, Сипягин стал менее активно вести кампанию - сдал все агитационные материалы и перестал ходить на дебаты.

В первом туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от "Единой России", действующий глава региона Светлана Орлова получила 36 процентов голосов, Владимир Сипягин — 31 процент.Второй тур выборов назначен на 23 сентября.