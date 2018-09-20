ЕСПЧ вмешался в дело страдающей эпилепсией сторонницы Навального

Европейский суд по правам человека запросил у российских властей документы о состоянии здоровья и доступе к лечению волонтера штаба Навального в Екатеринбурге Ирины Норман. Активистка была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном митинге 9 сентября, несмотря на то, что она страдает эпилепсией. Об этом написал в фейсбуке юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Ранее ФБК обратился в ЕСПЧ с просьбой принять срочные меры и посодействовать в освобождении Норман.

12 сентября суд арестовал Ирину Норман за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. При этом судья, который назначил ей 15 суток, заявил, что если бы у девушки не было заболевания, ей бы грозил месяц ареста. 14 сентября состояние здоровья арестованной активистки резко ухудшилось, её пришлось госпитализировать, однако, той же ночью её вернули в спецприемник. Администрация спецприемника также отказалась назначить Норман медицинское освидетельствование. О нем просила сама арестованная, чтобы документально доказать, что ей требуются лекарства и специальный режим.

21 сентября, в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится рассмотрение заявления юриста "Открытой России" Юлии Федотовой, представляющей интересы Норман, о прекращении отбывания ареста активисткой в связи с эпилепсией.