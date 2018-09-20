Порошенко во время выступления в Раде пообещал убрать базу РФ из Крыма

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вычеркнуть из Конституции норму, которая разрешает размещение российского флота в Крыму. Выступая в Верховной Раде с ежегодным обращением, он заявил, что после того, как аннексированный полуостров вернётся под юрисдикцию Украины, российской базы в Севастополе больше не будет.

Порошенко также призвал мировых лидеров объединить силы в борьбе с российской агрессией. По его словам, есть риск смягчения санкций против Москвы, но Украина этого не допустит. "На Западе немало желающих заглянуть Путину в душу или еще, не знаю, куда. Мне интересно, что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах", заявил украинский президент.

Во время выступления в Верховной Раде Порошенко, кроме прочего, пообещал защитить священнослужителей и верующих, которые решат перейти из православной церкви Московского патриархата в Поместную православную украинскую церковь.

Говоря о нуждах обороны, президент заявил о планах закупить новое высокоточное ракетное вооружение и бронетанковую технику. Также речь шла о скором усилении обороны украинской части Азовского моря.

Подводя промежуточные итоги этого года, Порошенко признал, что большинство украинцев не почувствовали улучшения качества жизни. По его словам, благосостояние жителей страны растет медленно.

Обращения президента к Верховной Раде определены 106-й статьей Конституции Украины. Процедура не предусматривает вопросов к президенту после выступления.