Правительство РФ резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих

За три года расходы на "материальную мотивацию" чиновников могут превысить 630 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета, который будет рассматриваться на заседании правительства в четверг.

В 2019 году правительство предлагает зарезервировать на эти цели 138 миллиардов рублей, а в 2020 — 209 миллиардов рублей. Это на 39 и 109 миллиардов рублей больше, чем суммы, указанные в действующем законе о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию чиновников предложено выделить еще больше — 284 миллиарда рублей.

Деньги пойдут, в частности, на стимулирование госслужащих, которые занимаются реализацией национальных и федеральных проектов.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. В нем, помимо прочего, говорилось о необходимости увеличить оплату доли, обусловленной эффективностью госслужащего.

По данным Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти —около 119 тысяч рублей.