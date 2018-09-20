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Правительство РФ резко увеличит расходы на мотивацию госслужащих

Иллюстративное фото

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За три года расходы на "материальную мотивацию" чиновников могут превысить 630 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета, который будет рассматриваться на заседании правительства в четверг.

В 2019 году правительство предлагает зарезервировать на эти цели 138 миллиардов рублей, а в 2020 — 209 миллиардов рублей. Это на 39 и 109 миллиардов рублей больше, чем суммы, указанные в действующем законе о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию чиновников предложено выделить еще больше — 284 миллиарда рублей.

Деньги пойдут, в частности, на стимулирование госслужащих, которые занимаются реализацией национальных и федеральных проектов.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. В нем, помимо прочего, говорилось о необходимости увеличить оплату доли, обусловленной эффективностью госслужащего.

По данным Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти —около 119 тысяч рублей.

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