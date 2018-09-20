Братство фундаменталистов. Как шлепать детей и бороться с геями

В минувшие выходные в Кишиневе прошел Всемирный конгресс семей. На этот форум приезжают ультраконсерваторы со всего мира. Участники разоблачили несколько всемирных заговоров, выступили против комфорта, абортов, гендерного равенства, геев и Рене Декарта. Корреспондент телеканала Настоящее Время побывал на конгрессе и узнал о главных, по мнению выступавших, угрозах человечеству. Конгресс проводился в Кишиневе, часть денег на организацию дал фонд Din Suflet, основательница которого – жена президента Молдовы Игоря Додона Галина. В Молдову приехала представительная делегация из России. Обещал прибыть и патриарх Кирилл, но вынужденно отменил визит из-за ситуации с украинской автокефалией. Организатор конгресса – американская структура International Organization for the Family. Она объединяет десятки ультраконсервативных групп в США, а правозащитники считают IOF "главной силой, стоящей за американским экспортом гомофобии и сексизма". В Америке IOF не может навязать свою повестку обществу, но в других странах они часто выходят победителями. В холле кишиневского Дворца республики у красной дорожки выстроился почетный караул. Солдаты с примкнутыми штыками ждали президента страны Игоря Додона. В зале уже собрались несколько сотен человек. В Кишинев приехали представители десятков стран, самые большие группы – из США и России. Заметно было гендерное неравенство: если американскую делегацию составляли в основном мужчины, то русскоговорящие выступающие и слушатели – преимущественно женщины.

Игорь Додон начал форум с перечисления демографических проблем Молдовы. За годы независимости, заявил Додон, страна потеряла треть населения (в основном из-за трудовой миграции) и в ближайшее время может потерять еще миллион. Для спасения Молдовы, уверен президент, надо укреплять браки и бороться с ЛГБТ-активистами. "Хочу отдельно остановиться на пропаганде явлений, оскорбляющих наши ценности и общественную мораль. Я убежден: такой пропаганде не должно быть места в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено, их нужно объявить вне закона", – сказал он. Это заявление зал встретил аплодисментами. Дрогнут крепости "нетрадиционщиков" Игорь Додон – президент в парламентской республике, где полномочия главы государства ограничены. Его партия социалистов – оппозиционная. Но полномочия парламента нынешнего созыва заканчиваются, выборы пройдут в феврале следующего, 2019 года. В своей речи Додон пожаловался, что сейчас проевропейские депутаты парламента проваливают его законопроекты – например, он предлагал ввести в Молдове аналог российского "материнского капитала". Беспомощность Додона возмутила выступавшую на форуме российского сенатора Елену Мизулину. "Будьте солидарны с президентами, которые поддерживают естественную семью", – призывала она со сцены. Мизулина рассказала, как она видит ситуацию в мире. Сенатор пришла к выводу, что человечество в скором времени ждет расслоение: на "агрессивных, злобных", но богатых людей, которые заключают "нетрадиционные браки", и бедные "естественные" семьи. "Поставщиками детей в такую семью кто будет? Естественная семья! Когда это будет делать естественная семья? Тогда, когда она будет оказываться в очень бедственном положении, и то не любая! – предрекала Мизулина. – Это путь к уничтожению человечества!" Но спасти ситуацию еще можно, уверена российский сенатор. "Когда мы шествуем по миру конгрессом, дрогнут крепости этих нетрадиционщиков!" Депутат "Единой России" Светлана Журова зачитала официальное приветствие спикера российской Госдумы Вячеслава Володина и заявила, что президент России Владимир Путин делает очень многое для поддержки семьи. "И Российская Федерация, и Молдова крайне возмущены! Создаются какие-то учебники, какие-то новые понятия. Мы понимаем, что нам это не близко, потому что у нас есть свои духовные ценности, которые идут корнями испокон веков", – сказала Журова. Президент испанской ассоциации CitizenGo Игнасио Арсуага призвал объединяться перед лицом общей угрозы – политкорректностью: "Идеология политкорректности инфицировала все страны Земли. Она базируется на философии релятивизма, секуляризма, гендерной теории и культе смерти. Эта идеология продвигается большей частью транснациональных корпораций большинства наших стран и почти всех наднациональных международных организаций, – говорил он. – Эта идеология тоталитарна, она хочет ограничить свободы тех, кто не принимает ее догмы и новый мировой порядок". Спасение может прийти из Африки, этот континент – настоящий "подарок миру, оазис веры и надежная крепость для традиционной семьи", уверяла директор "Фонда культурного наследия Африки" Тереза Окафор. "Почему в других странах мы видим большое число разводов, сексуальных извращений как результат однополых браков и безбожия? В Африке вы найдете полную противоположность. В нашей стране, Намибии, защищен брак и запрещен однополый секс!" – хвасталась Окафор. Но и она жаловалась на попытки либералов разрушить семьи и сетовала на медиа, которые представляют Африку как континент, страдающий от болезней, коррупции и террора. "Почему многие страны страдают от депопуляции? Почему в Африке происходит противоположное? Быстрая депопуляция происходит из-за таких мерзостей, как эвтаназия и condom trap", – последний термин она не объяснила, но по одной из конспирологических теорий фармацевтические корпорации навязывают использование презервативов, чтобы контролировать рождаемость. Бывшая член Папского совета по делам семьи Кристин Вольмер возглавляет латиноамериканский "Альянс за семью". Она тоже уверена в существовании заговора фармкомпаний – но только как инструмента современного либерализма, который возвращает человечество к язычеству и один за другим отменяет запреты, введенные христианством: на "педофилию, гомосексуализм, сексуальное рабство, аборты, разводы и эвтаназию". "Так называемое сексуальное образование изобретено и распространяется фармкорпорациями и движениями за чистоту расы", – уверяла она.

​"Матриархальный Левиафан" и "педерасты" Профессор Стивен Баскервиль прославился в консервативных кругах Америки в прошлом году. На фоне скандала с оправданием изнасилований он выступил с речью в частной школе – присутствие на лекции было обязательным для всех учащихся. Баскервиль рассказывал, что феминизм и либерализм превратились в "матриархального Левиафана", а в обществе началась "охота на ведьм", только теперь мужского пола. Профессор обвинял женщин в том, что они заманивают мужчин в "медовую ловушку", а потом обвиняют в изнасиловании, даже если секс был по обоюдному согласию. Тезисы этой речи частично позаимствовал бывший замглавы кремлевской администрации, а сейчас помощник президента Владислав Сурков. В феврале он написал колонку "Валентинка в багровых тонах". В Молдове Баскервиль презентовал свою книгу "Новая политика секса". По его мнению, гендерная теория стала новой – и очень опасной – политической идеологией. "Секс – это всегда политический вопрос, – говорил профессор Баскервиль, сравнивая гендерную теорию с коммунизмом, фашизмом и исламизмом. – Это не просто феминистки чего-то хотят, трансгендеры хотят, геи хотят. Это гораздо больше!" В пример Баскервиль привел разводы: после их разрешения в англосаксонских странах, по его словам, полностью трансформировалось все общество, изменились даже такие понятия, как справедливость. Вслед за Баскервилем на гендерные темы выступили еще несколько гостей конференции. Они обильно цитировали Библию, объясняя, что в "глазах Бога есть только два пола", и предрекали скорую повсеместную "продажу человеческого тела". Теоретические размышления прервал активист из Петербурга Андрей Цыганов, представившийся представителем общественного уполномоченного по защите семьи. Он объявил, что гендерная теория и "педерастия" – это одно и то же. "Мы понимаем, что это просто разрушение основ человеческой цивилизации, – начал активист. – Как показывает опыт нашей страны и всех традиционных обществ, пока об этом явлении не говорят, его практически и нет. Это удел пациентов психиатрических клиник, их ничтожно мало". Он напомнил, что в России уже несколько лет действует закон "​о защите детей от пропаганды гомосексуализма​"​. "Этот закон начал действовать в Петербурге, потом его ввели на федеральном уровне – благодаря присутствующей тут Елене Борисовне Мизулиной", – сказал он. Этот и другие законы активист рекомендует использовать, "чтобы предотвратить акции по пропаганде педерастии – всевозможные гей-парады и прочие сборища". Слово "педерастия" Цыганов использовал еще несколько раз, произнося его с явным удовольствием. Активист поделился своим опытом, как подавать заявления против НКО и самим же выступать экспертами, чтобы добиться их запрета. "У нас есть своя экспертная группа. Несколько лет назад появился замечательный закон, позволяющий признавать такие организации иностранными агентами. И мы активно этот закон применяем. Наши активисты являются и заявителями, и экспертами по такого рода делам. За два года мы признали уже семь организаций иностранными агентами, в том числе две организации, которые пропагандировали продвижение педерастии". В создании и финансировании запрещенных организаций Цыганов обвинил иностранных дипломатов. Активист вспоминал, как агенты его организации "внедрялись на фестивали извращенцев", а 600 омоновцев охраняли гей-парады от "нас, традиционного большинства".

После окончания сессии корреспондент НВ поинтересовался отношением Баскервиля к таким активистам из России, как Цыганов, которые на практике борются с описанным им "матриархальным Левиафаном". Профессор ответил, что слишком мало знает о других выступающих, и отказался комментировать российский закон о "запрете гей-пропаганды". Он также сказал, что ничего не слышал о Владиславе Суркове. Гендерная лестница и 300 спартанцев Воспитанию детей на конгрессе посвятили отдельную секцию, хотя этой темы касались почти все выступающие. Зал, где должна была состояться дискуссия, после перерыва на обед заполнялся медленно. Представитель патриарха Кирилла протоиерей Димитрий Смирнов агитировал за домашнее образование. – Человеку грустно жить среди сволочей и тяжело. Я прекрасно помню свое детство: детсад, пионерлагеря, школа – это был сплошной ад. Тогда я поклялся: если у меня будут дети, я их никогда в пионерлагерь не отдам. – Дети готовы выбраться в школу, в лагерь – пионерский, комсомольский, церковный, какой угодно, лишь бы не находиться дома со своими родителями. Избивают, насилуют своих детей, и дети просто не могут вынести, пытаются выбраться оттуда, – возражал оппонент. – Какое отношение эти семьи имеют к христианству? И Гитлер тоже был крещеным! И Ленин! Наполеон был крещеным! – отвечал Смирнов. Против домашнего образования выступила активистка из Малави Мойра Чимомбо. "В Африке главная проблема в том, что большая часть старшего поколения неграмотная. В больших семьях мы часто сталкиваемся с проблемами инцеста, изнасилований, ранних браков и заражением ВИЧ. Только что внучка забеременела от дедушки", – рассказала она. "Калечим, калечим душу ребенка", – приговаривал российский теолог Алексей Осипов. Он описал идеал традиционного воспитания, который полностью повторял сцену из фильма "300" Зака Снайдера – ту самую, где полуголый ребенок убивает волка копьем. "Мы воспитываем детей совершенно неверно. Воспитываем лидерами, в комфорте, им нужны права. Дошли до того, что нельзя наказывать ребенка! Что будет с обществом, если мы не будем наказывать преступников? Если вы не будете пропалывать огород, что же там будет?" Активистка Ольга Леткова, как и Осипов, защищала право на "воспитание" насилием. Декриминализацию побоев в семье, или, как говорят консерваторы, отмену "закона о шлепках", они считают одной из важнейших побед. За год после отмены уголовного наказания и перевод статьи в КоАП за насилие в семье оштрафовали 161 тысячу человек – почти в три раза больше, чем привлекали по статье УК. Глава СК Александр Бастрыкин сказал, что в результате насилие с улиц переместилось в семьи. "Что касается домашнего насилия, то этот миф был раздут! Родители имеют право на воспитание своих детей, а эти права попираются! – настаивала Леткова. – Если кто-то дома накажет ребенка, то он понесет гораздо большее наказание, чем если на улице кто-то этого ребенка гораздо тяжелее побьет! Атака шла на воспитание, на семью. Под видом защиты детей от насилия этот закон продвигал гендерную и ювенальную идеологию. Под надуманным предлогом вводятся многие гендерные вещи, вся гендерная лестница. Права мужчин и женщин в России и так равны!" На выходе из отеля, где только что закончилась дискуссия о воспитании детей, юноши и девушки выясняли, кто остается слушать дальше, а кто идет домой. "Молодая гвардия, ко мне, – командовала старшая. – Сигареты бросаем, встаем фотографироваться". В группе молодогвардейцев были девушки, с которыми час назад пытался познакомиться один из гостей, 60-летний канадец. – А какие лекции там остались? – спросил один из парней. – Да все о том же, – ответила организатор, посматривая на список подопечных.

Мировой заговор и спасение от глобалистов "Я – исследователь в области безопасности, мы изучаем безопасность в секторах", – начал свою речь один из выступавших в последний день конгресса. Он был единственным, кто не представился, выходя на сцену. Позже ни модератор сессии, ни организатор форума не смогли вспомнить имени этого человека. "Предсказанный Антихрист может использовать политическую инфраструктуру, создаваемую глобалистами", – рассказывал исследователь. По его мнению, грядет создание глобального государства и глобального правительства, и главным препятствием на пути к реализации этих замыслов остаются люди, живущие в сельской местности и неподконтрольные транснациональным корпорациям. "В западных странах семья – последний редут на пути оккультных центров, оккультных сил, направленных на изменение сущности человечества", – разъяснял он, и тут же предложил путь спасения – создать свое транснациональное государство, "христиане должны объединиться, христианский народ, христианская нация". С призывом вернуться в сельскую местность к конгрессу обратился общественный деятель Леван Васадзе – он руководит в Грузии структурами Всемирного конгресса семей. "В гармонии с природой мужчина и женщина более естественны из-за сельского бытия, – объяснял он корреспонденту НВ. – Когда человек загнан в квартиру, он теряет не только пол, он теряет весь смысл: в тапках дошлепать до холодильника, взять что-то и до нужника. Происходит эрозия, атрофия". Разложение традиционных обществ началось с Рене Декарта и Джона Локка, считает Васадзе. Философы придумали индивидуализм, который со временем начали избавлять от идентичностей – религиозной, национальной и половой. "Последний писк либерализма – отделять индивида от человека, теперь индивид – что-то более узкое и партикулярное, чем человек, – говорил Васадзе. – Начались тенденции трансгуманизма. Я воюю с либерализмом, его монополия необязательна! Я считаю, что в конституции каждой страны должны быть записаны права семьи и обязанности индивида перед семьей", – Васадзе уверял, что скоро такой страной станет Грузия, но согласился без борьбы уступить первенство Молдове и Игорю Додону. С Запада на Восток, с Востока на Запад Президент Молдовы выступал перед конгрессом дважды. Первая речь была полностью на румынском, но в финале второй речи он перешел на русский. Делая путинские паузы между словами и явно подражая интонациям российского президента, он обратился к странам Запада. "Уважаемые партнеры, друзья, братья с Запада! Не навязывайте то, что нам не нужно, у нас никогда этого не было. И то, что хорошо у вас где-то там, не надо заставлять это здесь против своих ценностей насильственно навязывать, – говорил он, сделав паузу для аплодисментов. – Мы будем дружить и с Западом, и с Востоком, но свою сущность, идентичность мы будем сохранять, потому что для нас это свято". "Те силы ада, которые, обнаглев, вылезают из преисподней и пытаются устроить порядок сатанинский, получают сопротивление", – тут же отреагировал на слова Додона протоиерей Димитрий Смирнов. В официальной истории Всемирного конгресса семей (World Congress of Families, WCF) подчеркивается, что эта организация с момента создания была российско-американской. В 1997 году ее придумали Аллан Карлсон, бывший чиновник администрации Рональда Рейгана, и российский ученый Анатолий Антонов, завкафедрой социологии семьи и демографии соцфака МГУ. В последние годы, как подчеркивают организаторы, форум сместился на восток – съезды проводились в Тбилиси, Будапеште и теперь в Кишиневе. В 2014 году конгресс должен был собраться в Москве, но его пришлось отменить. На фоне аннексии Крыма и войны на востоке Украины иностранные делегаты опасались, что их приезд в Россию воспримут как одобрение действий Владимира Путина. Финансировать проведение съезда в 2014 году должен был Константин Малофеев – крупный бизнесмен, связанный с поддержкой сепаратистов на востоке Украины. Гостем нескольких форумов был экс-глава РЖД, председатель попечительского совета "Фонда Андрея Первозванного" Владимир Якунин. В Молдове вместо него выступала его жена Наталья Якунина.