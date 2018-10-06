Что если всё нормально? Евгений Фирсов – об эталонном состоянии

Часто в интернете я вижу "советы экспертов" о том, что и как надо сделать, чтобы что-то в жизни изменилось к лучшему. Такие советы напоминают экспертные мнения диванно-пивных знатоков футбола. Скажу так: если текущее положение вещей не соответствует некоему целевому, эталонному состоянию, то значит… вы просто не понимаете, что же в действительности является этим целевым, эталонным состоянием. Объясню это на двух примерах – государственной наркополитики (Люся Штейн, мои симпатии отправляются к Вам) и государственной же политики в отношении малого и среднего бизнеса.

Много лет назад из уст одного мудрого человека я услышал следующее утверждение: наркотики вводятся в общество для того, чтобы обеспечить определенный градус преступности, а это, в свою очередь, требуется, чтобы держать "под ружьем" потребное властям число полицейских. Это говорил не россиянин и не о России, но разве эта логика не верна и для России тоже? Я знаком с молодым человеком, сломанную судьбу которого можно привести в качестве примера. Ему чуть меньше 30, последние 8 или 9 лет он является наркозависимым, не работает, семья распалась, ВИЧ. Наркотики обходятся ему примерно в 60 тысяч рублей в месяц. В течение всех этих тяжелых лет несчастный занимается кражами из больших сетевых магазинов, в чем изрядно поднаторел.

Хотел бы осечь тех, кто разразится возмущением: человек страдает от наркотической зависимости, себе не принадлежит, физиологически за свои поступки ответственности не несет. Так что же он собой представляет, если посмотреть на него как на члена общества? Он не потребует у властей создать для него и других молодых людей рабочие места, да и вообще ничего у властей не потребует. Это первое его полезное для государства свойство. Пример Хосни Мубарака показывает, как опасны иногда оказываются для власти незанятые в экономике молодые мужчины. Все, что мой знакомый производит, – некоторый градус преступности, но это очень ценный продукт. Вокруг каждого наркомана, если немного утрировать, должны находиться один ППСник, один участковый, один оперативник, один следователь, один прокурор, один судья и один ФСИНовец, ну и, наверное, еще кто-то из той же когорты. Это второе и самое ценное свойство наркомана. Оплачивает всю эту вооруженную братию плебс, мы с вами платим всем этим людям.

Если молодого мужчину нельзя занять в экономике, то для него должны быть открыты две дороги – на кладбище или в тюрьму

Но ведь, когда что-то начинает идти не так, когда возникает общественное возмущение (например, по поводу повышения пенсионного возраста), на чью защиту встают все эти люди в форменных фуражках? Вы их содержите, а защищают они не вас. При этом их количество является производной от градуса преступности в обществе. Сегодня, по некоторым оценкам, до 70% постояльцев российских СИЗО – это обвиняемые по "наркотической" статье 228 УК РФ. Не будь наркотиков в обществе, чем будут заняты вышеперечисленные служители правопорядка? Так что от наркомана – одна только польза, такой вот паскудный цинизм. Если молодого мужчину нельзя занять в экономике, то для него должны быть открыты две дороги – на кладбище или в тюрьму. Если где-то в мире падает самолет и погибают 300 человек, то это событие чуть ли не неделю находится в топе мировых новостей. В России каждый год от наркотиков "мирно" умирают десятки тысяч человек, но в медийном плане этого почти никто не замечает. Может быть, теперь становится яснее, почему Россия – это страна с формулой "2–20" (когда 2% мирового населения потребляют 20% мирового производства героина)? Кто теперь попробует убедить меня в том, что в России неграмотная, непродуманная, никчемная наркополитика? Просто у многих проблемы с пониманием целевого, эталонного положения вещей.

Теперь малый и средний бизнес. Да вы с ума сошли! Какой еще такой бизнес? Посмотрите на самое "зачаточное" сословие предпринимателей – дальнобойщиков, людей, которые тяжелым трудом добывают свой хлеб, но все же они предприниматели, все же у них есть что-то свое, и в материальном плане, и в мироощущении. Каким плотным протестом они вставали против "Платона"! Да кому во власти подобные протесты нужны? Народ должен работать на нескольких тысячах крупных предприятий, полностью подконтрольных государству. Все, что должен иметь человек, – перспектива лишиться работы. Приведу в пример одно крупное предприятие (численность работающих – несколько тысяч человек). Предприятие полностью частное. И что же вы думаете? Там все в порядке и со списками не пришедших на голосование, и с выволочками начальников цехов, которые не обеспечили явку подчиненных на городские общественно-политические мероприятия. Меньше всего я хотел бы обвинять сейчас собственников, просто система диктует свои правила. Не будешь им следовать – лишишься бизнеса. И теперь я опять же попрошу доказать мне необходимость развития малого и среднего бизнеса в современной России.

Когда кто-то в очередной раз усмотрит несоответствие сложившегося положения вещей в той или иной сфере общественной жизни, государственного устройства некоему эталонному состоянию, то пусть он попробует сначала спросить себя, а верно ли он понимает это эталонное состояние. Может быть, все устроено именно так, как и должно быть?

Евгений Фирсов – блогер

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