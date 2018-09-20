В Киеве произошли столкновения националистов с полицией

В Киеве около сотни активистов праворадикальных движений пытались штурмовать здание Верховной Рады спустя несколько минут после того, как в парламенте с ежегодным посланием к депутатам выступил президент Украины Петр Порошенко.

Националисты требуют внести на рассмотрение законопроект, предоставляющий гражданство всем иностранцам, принимавшим участие в военной операции в Донбассе, как в рядах добровольческих формирований, так и в составе украинской армии.

Во время столкновения с полицией у здания Верховной Рады активисты бросали в сторону сотрудников правоохранительных органов петарды. Ранения получил один из бойцов полицейского спецназа, его доставили в больницу.

Украинский парламент в усиленном режиме охраняют около тысячи полицейских и нацгвардейцев, передает корреспондент Радио Свобода.