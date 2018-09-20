У сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

На ракете сирийской системы ПВО С-200, которая сбила российский самолет Ил-20, не было российской системы опознавания "свой-чужой". Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, система опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства и на экспортируемые из России образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Передачи такой системы другому государству "никогда не было и в принципе не может быть", сказал представитель Минобороны России. Рассуждения о том, что причиной гибели самолета якобы стало несрабатывание системы "свой-чужой", Конашенков назвал "дилетантскими фантазиями".

Российский военный самолет Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль. В российском ведомстве утверждают, что израильские истребители во время атаки на военные объекты правительственных сил в сирийской провинции Латакия якобы использовали Ил-20 как прикрытие и подставили его под удар.

Израиль отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за гибель российского самолета на войска Башара Асада, отметив, что момент крушения Ил-20 израильские истребители уже находились в воздушном пространстве своей страны.