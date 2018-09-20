Рада направила на одобрение закон о стремлении к членству в НАТО и ЕС

Депутаты украинского парламента в четверг направили в Конституционный суд президентский законопроект, который должен закрепить в Конституции стремление Украины к членству в НАТО и ЕС. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, за включение документа в повестку дня текущей сессии Верховной Рады проголосовал 321 депутат – это подавляющее большинство голосов.

После положительных выводов Конституционного суда законопроект должны поддержать в первом чтении минимум 226 депутатов, а на следующей сессии Верховной Рады, в окончательном втором чтении – конституционное большинство, то есть не менее 300 парламентариев.

Кроме закрепления в Основном законе стремления Украины к членству в ЕС и НАТО в законопроекте говорится также о необходимости исключить из Конституции положение, предусматривающее использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Как заявил в четверг в своем ежегодном послании к депутатам президент Украины Петр Порошенко, данная норма касается российского Черноморского флота, который базируется на территории аннексированного Россией Крымского полуострова.

Будут ли упомянутые поправки зафиксированы в Основном законе до президентских или парламентских выборов на Украине, которые планируются соответственно в марте и октябре 2019 года, зависит от того, как быстро предоставит свои выводы Конституционный суд, а также от результатов двух голосований в Верховной Раде.