Аналитики США: Российские тролли убеждали Трампа не атаковать Асада

Предположительно связанные с Россией интернет-тролли и боты в апреле 2018 года развернули кампанию, в ходе которой пытались оспорить предполагаемую причастность армии Башара Асада к химической атаке, а также отговаривали Дональда Трампа от нанесения ударов по Сирии. Об этом говорится в докладе американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина.

Выдавая себя за консервативных сторонников Трампа, кибермошенники грозили отказаться голосовать за него на президентских выборах 2020 года в случае, если он решит атаковать Асада. Когда такое решение было все-таки принято, тролли начали распространять слухи об угрозе третьей мировой войны. Они настаивали, что химическую атаку в городе Дума якобы совершили "террористы". Этой же позиции придерживалась официальная Москва.

Авторы документа проанализировали более 3 тысяч аккаунтов Twitter в период с 28 марта по 5 мая. Все они, по данным аналитиков, действовали слаженно и адресовали свои сообщения главным образом американским чиновникам. Отмечается, что активность троллей резко пошла на спад после проведения западными союзниками военной операции.

Впервые российские кибертролли привлекли внимание американских спецслужб во время выборов 2016 года. Тогда разведка США пришла к выводу, что эта группа пользователей стала одним из инструментов Кремля по влиянию на итоги электорального процесса.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания с моря и воздуха нанесли серию ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии в ответ на предполагаемые химические атаки Дамаска в провинции Восточная Гута. Правительство Асада и его российские союзники отвергли обвинения. Аналогичную атаку США провели в прошлом году. В последние недели Вашингтон неоднократно предупреждал Асада, Москву и Тегеран о новом немедленном возмездии в случае новых химатак в провинции Идлиб. На днях Турция убедила Россию не проводить военную операцию в этом регионе.