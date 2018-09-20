Исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА в правах

Большинство членов исполкома Всемирного антидопингового агентства проголосовало за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в официальном заявлении WADA.

По данным российских информагентств, возвращение аккредитации для Русада поддержали 9 членов исполкома, двое высказались против, один воздержался. Заседание проходит на Сейшельских островах.

На прошлой неделе комитет по соблюдению антидопинговых правил организации рекомендовал восстановить аккредитацию РУСАДА. Против этого выступили 13 антидопинговых агентств. В своем обращении они отметили, что Москва должна доказать свое соответствие критериям Всемирного антидопингового агентства. Подобного мнения придерживается и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

РУСАДА лишено аккредитации при Всемирном антидопинговом агентстве с ноября 2015 года. Такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российском спорте. Позднее другая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила существование в России "допинговой системы".