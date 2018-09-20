Суд освободил осужденного за удар полицейского на акции Навального

Льговский районный суд Курской области постановил освободить осужденного по "делу 26 марта" Дмитрия Крепкина.

Судья удовлетворил требование адвоката правозащитной группы "Агора" Романа Лызлова, представляющего интересы Крепкина, засчитать каждый день, проведенный обвиняемым в СИЗО, за полтора дня отбывания наказания.

Вместе с тем, Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Крепкина на "необоснованные судебные решения, не соответствующие требованиям справедливого судебного разбирательства".

Дмитрий Крепкин был задержан 26 марта 2017 года в Москве на антикоррупционном митинге, организованном Алексеем Навальным. Его обвинили в "применении насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, Крепкин нанес удар в бедро сотруднику ОМОН Михаилу Звонареву, причинив тому физическую боль.

7 декабря 2017 года Тверской районный суд Москвы признал Крепкина виновным и приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима. Приговор вступил в силу 26 марта этого года – после отказа в удовлетворении апелляции Мосгорсудом. Все это время Крепкин находился в СИЗО.

Закон, приравнивающий один день нахождения в следственном изоляторе к полутора дням в колонии общего режима, вступил в силу 13 июля. Он находится на рассмотрении Госдумы 10 лет.