За 20 лет в России осудили 100 человек по обвинению в государственной измене и шпионаже. Только один обвиняемый в этих преступлениях был оправдан. Такие данные в своем докладе публикует правозащитное объединение "Команда 29".

За тот же период 278 человек были осуждены по обвинению в разглашении государственной тайны, еще пятеро – за незаконный доступ к ней. По мнению правозащитников, в 23 делах о госизмене участвовали государственные адвокаты, которые навредили своим подзащитным. Они советовали обвиняемым признавать вину и сотрудничать со следователями. Один из таких адвокатов защищал бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля, пострадавшего от отравления в марте этого года в британском городе Солсбери.

Правозащитники отмечают, что материалы дел, приговор и обвинительное заключение по делам, связанным с гостайной, нередко засекречиваются. Из-за этого осужденные не имеют возможности обжаловать решения суда. За последние 10 лет законодательство о госизмене, гостайне и шпионаже ужесточилось. В 2008 году обвиняемым запретили требовать суд присяжных. В 2012 году статьи уголовного кодекса, связанные со шпионажем и госизменой, были расширены за счет более общих формулировок.

Согласно данным "Команды 29", из 100 приговоров по делам о шпионаже и госизмене 26 были связаны с Грузией, 18 – с США, 17 – с Китаем, 4 – с Украиной. Правозащитники считают, что это связано напрямую с внешней политикой российского руководства.