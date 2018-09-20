Трамп подписал указ о режиме санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, которым предоставил министерству финансов дополнительные полномочия в вопросе санкций в отношении России, введенных в связи с аннексией Крыма и агрессивными действиями против Украины, а также в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Указ, опубликованный на сайте Белого дома, не вводит новые санкции, а упорядочивает режим применения уже существующих ограничительных мер в отношении России. В сопроводительном письме, который Трамп направил главам палат Конгресса, говорится, что этот указ направлен на более строгое соблюдение санкционного режима. Указ, в частности, предусматривает ведущую роль министерства финансов в сотрудничестве с Госдепартаментом и другими ведомствами как в определении масштабов санкций, так и при обеспечении их соблюдения.

В указе также перечислены возможные санкции, которые могут быть введены в США в отношении российских физических и юридических лиц. Речь идет о запрете или ограничении кредитования, заморозке активов, запрете американским гражданам и компаниям вести дела с лицами из санкционного списка, запрете на выдачу виз и так далее.

С 2014 года Соединенные Штаты последовательно ввели санкции против нескольких сот российских физических и юридических лиц. В апреле нынешнего года в санкционный список были внесены, в частности, крупные предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и ряд контролируемых ими компаний.