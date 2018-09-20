Кабардино-Балкария: взорвет ли история современность? Эфир в 21:05

В Кабардино-Балкарии в минувшие вторник и среду произошли беспорядки, связанные с годовщиной Канжальской битвы 1708 года, которая до сих является предметом межнациональных споров. 18-19 сентября они привели к столкновениям, в которые вмешались подразделения Росгвардии. Они силой разгоняли участников конфликта и распылили газ.

Как сообщал портал "Кавказ.Реалии", 18 сентября жители республики отмечали 310-летие победы кабардинцев в Канжальской битве. В честь этого кабардинцы совершили конное восхождение на гору Канжал. Однако жители балкарского села Кенделен не давали конникам проехать. Когда начались стычки, в противостояние вмешался ОМОН, передает "Кавказ.Реалии". Несколько человек получили травмы.

На следующий день у здания регионального правительства Нальчике прошел стихийный митинг, организованный кабардино-балкарской общественной организацией "Хабзэ". Его участники потребовали от властей разобраться в конфликте, который возник в Кенделене, и разошлись только после беседы с министром по делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзором Курашиновым.

"Кавказский узел" сообщает о задержании двоих участников митинга, которых позднее отпустили. В социальных сетях распространялась информация о десятках задержанных во время событий 18-19 сентября

Считается, что Канжальская битва произошла в 1708 году, когда войска Крымского хана совместно с османами попытались покорить кабардинцев, чтобы потребовать с местных князей больше дани. В результате крымско-османские силы потерпели поражение и отступили. Утверждается, что эта победа позволила черкесам сохранить некоторую независимость от крымского хана. Многие представители балкарского народа считают, что важность Канжальской битвы переоценена, или что ее не было вовсе.

Десять лет назад во время конного пробега в честь 300-летия Канжальской битвы также произошел конфликт между его участниками и жителями села Кенделен. Конникам не давали проехать несколько дней. Тогда эскалацию напряженности осудили кабардино-балкарские общественные организации.

Опасность межнациональной эскалации в Кабардино – Балкарии из-за различных оценок давно прошедших исторических событий обсуждают журналист, правозащитник Григорий Шведов, историк Сергей Арутюнов, обозреватель «Эха Кавказа» Вадим Дубнов.

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