Главком ВВС Израиля передал Москве данные по делу о гибели Ил-20

Главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин в четверг во время визита в Москву передал российским военным информацию по делу о гибели российского самолета Ил-20 у берегов Сирии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Там пояснили, что стороны решили продолжить координировать свои действия для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Отмечается, что в числе переданных сведений — "предполётная информация и данные по итогам расследования инцидента".

Особое внимание израильская делегация, как сообщается, уделила попыткам Ирана передать стратегическое вооружение радикальной группировке "Хезболлах" и укрепить свое присутствие в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что цель визита Норкина — сообщить Москве, что Израиль будет защищать своих граждан и в то же время готов продолжать сотрудничать с Россией. О том, что Израиль имеет право на самооборону, Нетаньяху сказал лично Владимиру Путину во время телефонной беседы, сообщает газета Haaretz. В ходе диалога Нетаньяху назвал "корнем проблемы" Иран, который, по его мнению, пытается использовать сирийскую территорию для атак против Израиля.

Как сообщал Кремль, Путин в разговоре с Нетаньяху обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии и пренебрежении российско-израильскими договоренностями.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит огнем сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль. В российском ведомстве утверждают, что израильские истребители во время атаки на военные объекты правительственных сил в сирийской провинции Латакия якобы использовали Ил-20 как прикрытие и подставили его под удар. Израиль отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за гибель российского самолета на войска Башара Асада, отметив, что момент крушения Ил-20 израильские истребители уже находились в воздушном пространстве своей страны.