США внесли в "черный список" ЧВК "Вагнера" и "Конкорд" Пригожина

Соединенные Штаты внесли в так называемый черный список, созданный в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", 33 российских физических и юридических лица, связанных с оборонной отраслью и спецслужбами. Об этом сообщил в четверг Госдепартамент США. В соответствии с законом, против лиц и организаций, которые будут вести дела с участниками "черного списка", будут введены санкции.

В список, в частности, включена частная военная компания "Вагнера", наемники которой, как утверждается, воевали на востоке Украины и в Сирии (Россия отрицает существование этой структуры), и бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют главным спонсором ЧВК "Вагнера" (Пригожин ранее был внесен в санкционный список минфина США). Также в списке - компании, подконтрольные Пригожину, в том числе "Конкорд" и "Агентство интернет-исследований", которое в США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

В списке также целый ряд физических лиц, связанных, как утверждается, с российскими спецслужбами. Среди них - предполагаемые офицеры военной разведки и сотрудники "Агентства интернет-исследований", против которых спецпрокурор Роберт Мюллер ранее официально выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

В "черный список" внесены также организация "Оборонлогистика" и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

В заявлении Госдепартамента говорится, что решение принято в связи с "вредоносной деятельностью" российских военных и спецслужб в различных странах мира.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против китайской государственной организации, занимающейся закупкой вооружений, и ее директора. Они попали под санкции из-за покупки у России самолетов Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.