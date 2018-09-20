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В Чечне процесс по делу Титиева переведен в закрытый режим

Оюб Титиев в суде

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В Чечне Шалинский районный суд в четверг принял решение перевести процесс по делу главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в закрытый режим - сообщает "Новая газета".

Такое решение принято по ходатайству прокурора. Он сослался на то, что в деле фигурируют персональные данные сотрудников полиции, которые, по словам прокурора, составляют гостайну. При этом ряд полицейских уже были допрошены судом в открытом режиме, и это не вызывало возражений прокурора.

Адвокаты Титиева утверждают, что в показаниях полицейских, которые задерживали правозащитника, есть множество нестыковок.

Оюб Титиев был задержан в январе нынешнего года. Его обвинили в хранении марихуаны. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева.

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