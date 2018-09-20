Новая стратегия США: реакция на кибератаки будет "активной"

Соединенные Штаты в четверг обнародовали новую национальную стратегию кибербезопасности, которая предусматривает более активные, чем прежде, действия в ответ на кибератаки.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, новая стратегия "развязывает руки" в том числе для проведения "наступательных" операций в ответ на кибертатаки - а не только для пассивной обороны от киберугроз.

По словам Болтона, действия в ответ на кибератаки на США могут быть предприняты не только в киберпространстве.

Болтон назвал главными источниками киберугроз для Соединенных Штатов Китай, Иран, Северную Корею и Россию.

США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, которое осуществлялось в том числе посредством хакерских атак. Через полтора месяца в Соединенных Штатах предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Представители разведывательного сообщества предупреждают, что новые попытки вмешаться в выборы не исключены.