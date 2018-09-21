Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении подразделения Министерства обороны КНР, ответственное за закупки российских самолетов и ракет, за нарушение запрета на военное сотрудничество с Москвой. Запрет был введен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций"

Под ограничения попало Главное управление вооружений китайского министерства обороны, курирующее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также непосредственно начальник этого управления, Ли Шаньфу за “крупномасштабные сделки“ с российским “Рособоронэкспортом“. Речь идет о приобретении Китаем 10 российских самолетов Су-35 в прошлом году и зенитно-ракетных комплексов С-400 — в нынешнем.

Они стали первыми, к кому США применили санкции за сотрудничество с Россией. Попавшим под санкции запрещено ходатайствовать о получении экспортных лицензий или вступать в сделки с американскими финансовыми учреждениями.

“Объектом этих санкций, по большому счету, является все же Россия, а не Китай, независимо от нашего торгового конфликта с Пекином“, -приводит агенство Reuters слова представителя американской администрации.

Вашингтон оказывает большое давление на Турцию с тем, чтобы она отказалась от договора на поставки российских ЗРК С-400. Санкции, примененные к Китаю, призваны, помимо всего прочего, убедить Анкару в серьезности американской позиции относительно С-400.