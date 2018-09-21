"Апология протеста": нападения на активистов в России стали нормой

За последние четыре года в России зафиксировано более 200 нападений на гражданских активистов, журналистов и политиков. Самыми опасными регионами для гражданской активности стали Москва (52 случая), Санкт-Петербург (23) и Краснодарский край (15). Об этом говорится в докладе юридической службы "Апологии протеста" "Политическое насилие как норма. Без права на мнение".

Число нападений ежегодно растет, отмечают авторы доклада. Если в 2015 году был зарегистрирован 21 факт нападения и угроз, то за неполный 2018 год — более 80 случаев с учетом избиений на двух массовых акциях протеста в нескольких городах России. В докладе также говорится, что насилие применяют не только представители правоохранительных органов, но и "лояльные власти неформальные объединения", такие как НОД, SERB и казаки.

Активистам разрисовывают машины и двери квартир, стреляют в окна, поджигают автомобили и дома, обливают краской и "зелёнкой". Почти половина случаев связаны с нападениями на сторонников Алексея Навального и его самого. При этом активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам, пишут авторы исследования.

В современной России насилие в отношении гражданских и политических активистов стало нормой. Реальность сегодняшнего дня такова, что если вы решили быть гражданским активистом, наряду с задержаниями на мирных акциях протеста, обысками и арестами будьте готовы к угрозам и нападениям, говорится в докладе правозащитников.

"Апология протеста" занимается правовой поддержкой организаторов и участников мирных акций от преследований со стороны властей как на национальном уровне, так и в Европейском суде по правам человека.