Адвокат: возбуждено 6 уголовных дел о пытках заключенных в Ярославле

Следственный комитет России возбудил шесть уголовных дел после избиения заключенных в ярославских колониях №1 и 8.Об этом ТАСС рассказала юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, благодаря которой в СМИ было опубликовано видео пыток заключенного.

По её словам, потерпевшими признаны пятеро заключенных: Евгений Макаров, Степан Нуждин, Артур Гукосян, а также осужденные Тарновский и Николаев, имена которых не уточняются. Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. Два из них касаются избиений Евгения Макарова. Все шесть уголовных дел объединены в одно производство, отметила адвокат.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. После публикации Следственный комитетвозбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". На данный момент по этому делу арестованы 12 сотрудников ярославской колонии.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК №1. На нем сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, избиваютпроходящих мимо заключенных руками и дубинками. По факту нового видео СК также возбудил уголовное дело, арестовав еще двух сотрудников колонии.