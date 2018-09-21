Оппозиционера арестовали за неуплату штрафа, который он оплатил

В городе Реутов Московской области суд арестовал на 10 суток оппозиционного журналиста Евгения Куракина. Его признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания, сообщает "ОВД-Инфо".

Суд решил, что журналист не оплатил штраф в 3 тысячи рублей, который ему, вместе с 15 сутками ареста, назначили в июне, признав виновным по статье "побои".

Тогда причиной штрафа стала стычка Куракина с одним из членов участковой избирательной комиссии на президентских выборах 2018 года – оппозиционер пытался помешать фальсификациям. При этом задерживали Куракина не в момент стычки, а сильно позже – по пути его следования на открытую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

После Куракин рассказал, что его уже в третий раз задерживают по дороге на встречу с губернатором, для того чтобы журналист не задал чиновнику нелицеприятных вопросов.

Теперь же Куракина задержали судебные приставы, когда он шел на митинг в защиту парка в городе Реутов. При этом, по словам оппозиционера, июньский штраф он давно оплатил и ранее у приставов претензий к нему не было.