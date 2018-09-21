Более 100 человек погибли при катастрофе парома в Танзании

Более 100 человек погибли в результате катастрофы пассажирского парома в Танзании, на озере Виктория. Таковы последние данные полиции.

Власти опасаются, что окончательное число жертв будет еще больше. Точно не известно, сколько пассажиров было на пароме. Называются цифры от 200 до 300 человек. Спасательная операция продолжается. Спасены около 40 человек.

Точная причина того, почему паром перевернулся неподалеку от причала, неизвестна. В прошлом чаще всего причиной подобных катастроф была перегрузка: паромы берут на борт больше людей, чем могут вместить по технике безопасности. Крупнейшая катастрофа парома на озере Виктория произошла в 1996 году – тогда утонули около 500 человек.