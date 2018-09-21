На российском ТВ не перевели слова Макгрегора о "диктаторе" Кадырове

На российском телевидении не перевели фразу ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о главе Чечни Рамзане Кадырове, которую он произнес во время пресс-конференции, посвященной предстоящему бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Макгрегор, в частности, назвал Кадырова "безумным диктатором".

Пресс-конференцию, которая прошла в Нью-Йорке в ночь на 21 сентября по московскому времени, транслировал в прямом эфире телеканал "Матч ТВ", принадлежащий холдингу "Газпром-Медиа". Во время нее Макгрегор высказался об отношениях отца своего соперника, Абдулманапа Нурмагомедова, с Кадыровым.

"Кадыров - чеченский диктатор, безумный человек, - заявил ирландец. - Но отец Хабиба лижет ему задницу и выкладывает фото Кадырова с подписью "вместе мы сильнее". Такое фейковое уважение из-за страха".

Комментатор телеканала, который в режиме реального времени переводил сказанное ирландским бойцом, игнорировал эту фразу. Вместо нее, как сообщает издание Tjournal, он высказался о том, как Макгрегор пытается спровоцировать Хабиба, сыграть на его происхождении и "взаимодействии между дагестанским и чеченским народами".

Бой за чемпионский пояс UFC, крупнейшей в мире спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам, пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. К противостоянию Нурмагомедова и Макгрегора, действующего и бывшего чемпионов UFC, приковано огромное внимание - все билеты на поединок были раскуплены за три минуты после их поступления в продажу.

На этой неделе глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что официально пригласил посетить бой президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Впрочем, он тут же добавил, что сомневается в их приезде. Известно, что Трамп как минимум будет смотреть поединок по телевидению.