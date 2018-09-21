Российские спецслужбы деградируют?

Независимые расследователи находят все больше информации о Петрове и Боширове, которых Британия обвиняет в покушении в Солсбери. В том, что люди, скрывающиеся под этими фамилиями, не “гражданские лица из фитнес-бизнеса”, а сотрудники российской военной разведки, остается все меньше сомнений. А тогда их история - очередной провал российских спецслужб, действующих за рубежом. Что это - неудача отдельных исполнителей или системная проблема? Обсудим сегодня в 19:05 по московскому времени с журналистом Романом Доброхотовым и историками советских и российских спецслужб Никитой Петровым и Александром Колпакиди. Ведущий - Сергей Добрынин