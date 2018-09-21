Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Российские спецслужбы деградируют?

U.K. -- Both suspects, Aleksandr Petrov (right) and Ruslan Boshirov, stand at Salisbury train station at 16:11hrs (BST), March 3, 2018

Смотреть комментарии

Независимые расследователи находят все больше информации о Петрове и Боширове, которых Британия обвиняет в покушении в Солсбери. В том, что люди, скрывающиеся под этими фамилиями, не “гражданские лица из фитнес-бизнеса”, а сотрудники российской военной разведки, остается все меньше сомнений. А тогда их история - очередной провал российских спецслужб, действующих за рубежом. Что это - неудача отдельных исполнителей или системная проблема? Обсудим сегодня в 19:05 по московскому времени с журналистом Романом Доброхотовым и историками советских и российских спецслужб Никитой Петровым и Александром Колпакиди. Ведущий - Сергей Добрынин

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG