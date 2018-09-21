Мэй: Британия может выйти из ЕС и без соглашения с ним

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу признала наличие двух больших проблем на переговорах с Европейским Союзом об условиях выхода Британии из ЕС. Первая из них - экономические отношения между ЕС и Британией после так называемого "Брекзита", а вторая - проблема границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Мэй выступила с телеобращением на следующий день после того, как на саммите в австрийском Зальцбурге лидеры Евросоюза отвергли британские предложения по этим двум вопросам. Премьер сказала, что в свою очередь не согласна с предложениями, которые выдвигает ЕС.

По словам Мэй, она будет стремиться к тому, чтобы договориться с Евросоюзом, однако, если соглашение не будет достигнуто, Британия покинет ЕС без заключения соглашения. "Отсутствие договора лучше, чем плохой договор" - сказала она.

Тереза Мэй заявила, что она выступает против пересмотра результатов референдума о выходе Британии из Евросоюза, поскольку их пересмотр станет ударом по демократии.

Британия, как ожидается, покинет ЕС к 29 марта 2019 года. Однако до сих пор неясно, удастся ли Лондону и Брюсселю до этой даты договориться об условиях "Брекзита", и что произойдет, если соглашения достичь не удастся.