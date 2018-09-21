Представитель НАТО подтвердила курс Брюсселя на сближение с Грузией

"Североатлантический союз остаётся приверженным своему заявлению на Бухарестском саммите в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса", заявила Тбилиси заместитель генерального секретаря Североатлантического союза. Роуз Гетемюллер выразила обеспокоенность военной активностью России в регионе Чёрного моря. Она призвала Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии и отметила вклад Грузии в "глобальную безопасность", имея в виду активное участие грузинского воинского контингента в миротворчесских операциях в Афганистане.

По её словам, союзники по НАТО продолжают совместно с грузинской стороной подготовку Грузии к вступлению в Североатлантический союз".

Заместитель главы НАТО отметила существенный прогресс Грузии в проведении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны. Гетемюллер сообщила, что 3-го октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны.

В ходе встреч в министерстве обороны Грузии, Гетемюллер ознакомилась с концепцией "тотальной обороны", разработанной Тбилиси на случай новой агрессии со стороны России. Концепция предусматривает строительство системы "эшелонированного резерва", состоящего из трёх компонентов: общего резерва, териториального резерва и специализированного резерва.

По словам заместителя министра обороны Лелы Чиковани, визит Роуз Гетемюллер "стал наглядной демонстрацией поддержки НАТО" а грузинское правительство "прилагает все усилия, чтобы воплотить в жизнь волю народа по интеграции в Североатлантиечский альянс".