Суд закрыл реабилитационный центр в Казани, в котором пытали детей

Суд в Казани прекратил работу реабилитационного центра для несовершеннолетних "Символ жизни", воспитанники которого жаловались на издевательства и сексуальное насилие со стороны персонала. Об этом Радио Свобода рассказал юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшей стороны.

По словам адвоката, на сегодняшний день в реабилитационном центре детей скорее всего уже нет. Представители "Символа жизни" не являются на заседания суда.

В отношении сотрудников реабилитационного возбуждены уголовные дела по статьям "доведение до самоубийства", "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "понуждение к действиям сексуального характера". Воспитанники центра рассказали о том, что их заставляли голыми выбегать на улицу и поливали ледяной водой. Подростков привязывали на несколько суток друг к другу. Из-за этого детям приходилось вместе совершать гигиенические процедуры. Также известен случай, когда 16-летнюю воспитанницу заставили раздеться до гола и приседать перед мужчинами.