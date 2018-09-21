В Калифорнии запретили раздавать пластиковые трубочки к напиткам

В США в штате Калифорния запретили раздавать пластиковые трубочки к напиткам в ресторанах. Закон был принят в рамках борьбы с загрязнением Мирового океана отходами из пластмассы.

Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. Запрет на пластиковые трубочки не будет касаться ресторанов быстрого питания. В остальных заведениях прибор можно будет получить, только лично обратившись к официанту. Нарушители закона будут обязаны заплатить штраф до 300 долларов. Калифорния стала первым штатом, который ввел запрет на использование одноразовых трубочек для питья.

По данным экологов, ​в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. В 2014 году на поверхности океана находилось 268 940 тонн пластика. Общее количество отдельных частей отходов из пластмассы составляет более пяти триллионов.