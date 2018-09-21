В Москве на 93-м году умерла поэт и переводчик Зинаида Миркина

В Москве на 93-м году жизни умерла Зинаида Миркина, русский поэт, переводчик, исследователь и эссеист. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил священник Сергей Круглов.

Зинаида Миркина родилась в семье инженера Александра Ароновича Миркина и экономиста Александры Авелевны Миркиной. Дед, Арон Менделевич Миркин, был часовщиком в Санкт-Петербурге. С 1943 по 1948 год училась на филологическом факультете Московского университета, где защитила дипломную работу, но не смогла сдать госэкзамены, так как тяжелая болезнь приковала ее на пять лет к постели.

С середины 1950-х начала переводить. Среди наиболее известных ее работ – переводы суфийской лирики, произведения Рабиндраната Тагора, Райнера Мария Рильке. С начала 1990-х годов вышли три сборника ее стихов, роман "Летний сад", сказки, философские монографии и несколько сборников эссе. С 1988 года участвовала в объединении духовных поэтов "Имени Твоему". В 1995 году вышла книга "Великие религии мира", написанная Зинаидой Миркиной совместно с мужем, философом Григорием Померанцем, умершим в 2013 году.