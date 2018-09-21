В Орле лингвисты отказались проверять Центр "Э" на экстремизм

В Орле сотрудники местного государственного университета отказались проверять материалы Центра по противодействию терроризму (Центр "Э") на наличие экстремизма. В вузе заявили об отсутствии у них квалифицированных экспертов-лингвистов. Об этом стало известно на сегодняшнем судебном заседании по иску регионального координатора "Открытой России" Сергея Носова к прокуратуре.

"Судья сделала вид, что раз уж не получилось найти экспертов, то и не надо никакой экспертизы", - рассказал Носов корреспонденту Радио Свобода.

Как пояснил активист, в ходе судебного процесса прокуратура не смогла предоставить доказательств того, что он каким-либо образом занимался экстремистской деятельностью, однако суд иск не удовлетворил. В планах у Носова - обжаловать решение в апелляционном порядке.

Ранее Советский суд Орла назначил лингвистическую экспертизу материалов административного дела в отношении Носова, которое на него завел Центр по противодействию экстремизму. В материалах дела фигурируют начальник Центра "Э" по Орловской области майор Докукин, бывший замначальника полиции Орла Шишкин, начальник УМВД Орла полковник Бахтин, а также прокурор Петрухина, помощник прокурора Кудрявцев и оперуполномоченный Поляков.

В суд Носов обратился после того, как прокуратура начала собирать на на него досье. В частности, утверждалось, что он якобы хочет дестабилизировать обстановку накануне губернаторских выборов. Свой план, по мнению прокуратуры, активист хотел реализовать с помощью несанкционированных митингов и публичной критики действующей власти. В суде координатор "Открытой России" хотел обжаловать действия должностного лица - районного прокурора Натальи Петрухиной. Именно она собирала на мужчину досье.