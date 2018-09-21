Кремлевский кандидат Зимин на выборах в Хакасии отказался от борьбы

В Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов руководителя региона по состоянию здоровья, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в избиркоме. 9 сентября Зимин проиграл 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получив лишь 32 процента голосов против 45.

Второй тур выборов в регионе должен был состояться в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Агентство отмечает, что, согласно законодательству, выборы состоятся через две недели, если с Коноваловым согласится соревноваться кандидат, занявший третье место в первом туре, – Андрей Филягин из "Справедливой России", набравший 11 процентов голосов. Эту информацию подтвердили телеканалу RTVi в администрации президента: "Теперь выборы пройдут не ранее чем через две недели".

В случае, если Филягин откажется, то Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать 51 процент голосов избирателей.