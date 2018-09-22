Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не идти на выборы в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила кандидатам в губернаторы Приморья – коммунисту Андрею Ищенко и члену "Единой России" Андрею Тарасенко отказаться от участия в новой кампании. По её мнению, участвовавшие в двух турах выборов главы края потеряли доверие избирателей. В интервью РБК она заявила, что побеждать нужно не с помощью фальсификаций, а завоевывая доверие людей.



"Выборы в Приморье будут через три месяца, и я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, – что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру", –​ заявила Памфилова.



Председатель ЦИК считает, что новым кандидатам, которые будут участвовать в новых выборах главы Приморья, необходимо сделать выводы из текущей ситуации.

Комментируя корреспонденту "Сибирь.Реалии" предложение Памфиловой отказаться от участия в новых выборах губернатора, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко порекомендовал ей оставить свой пост. Он считает, что глава избиркома дискредитировала сама себя и не может вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов на ту или иную должность. Её высказывания он назвал "популизмом". Кроме того, ранее Ищенко не согласился с отменой результатов выборов и заявил, что намерен оспаривать это решение в суде. Он сообщил также, что примет решение об участии в новых выборах до 1 октября после консультаций с руководством КПРФ.



Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко никак не прокомментировал заявление председателя ЦИКа. Ранее он говорил, что не намерен участвовать в новых выборах. На данный момент он остается врио главы региона.

Дату новых выборов назначит Заксобрание Приморья, как ожидается, 26 сентября. Голосование пройдет до 16 декабря.



Ранее избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура главы региона. Это произошло после рекомендации главы Центральной избирательной комиссии признать итоги выборов губернатора региона недействительными. Она подчеркнула, что в ЦИК шокированы многочисленными нарушениями. Она пообещала расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций".

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.