Российские тролли пропагандируют продажу оружия в США

Российские интернет-тролли, которые, как считает Вашингтон, занимались пропагандой во время президентских выборов в США в 2016 году, проявили единодушие в вопросе прав владельцев оружия.

Согласно документу, обнародованному в пятницу аналитиками Национального общественного радио, российские тролли углубляли противоречия между разными политическими лагерями в США, продвигая, как правило, экстремистские подходы по обе стороны всех главных вопросов предвыборной кампании.

Исключение составил оружейный вопрос: 77 процентов всех записей, оставленных в твиттере сотрудниками так называемой фабрики троллей – "Агентством интернет-исследований" – были фактически точными копиями агитационных публикаций Национальной оружейной ассоциации, которая отстаивает идею свободной продажи оружия.

"Это совершеннейшая аномалия", – заявил один из аналитиков, работавших над докладом Национального общественного радио. "Оружие является, казалось бы, идеальной темой для российских троллей, так как полярные мнения за и против присутствуют в ней в огромном количестве, но они продемонстрировали здесь удивительно половинчатый подход", – отметил аналитик.

США обвиняют Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Москва обвинения отвергает.