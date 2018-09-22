Папа римский Франциск в субботу начал свою четырехдневную апостольскую поездку по странам Балтии с визита в Литву. В Вильнюсе понтифик выступил на площади перед Президентским дворцом, после чего встретился с главой государства Далей Грибаускайте, передает Deutsche Welle.

В дальнейшие планы папы входит встреча со священнослужителями и литовской молодежью, а также посещение Музея оккупации и борьбы за свободу и мемориала погибшим в еврейском гетто в Вильнюсе.

Ранее в своем видеообращении к жителям Литвы, Латвии и Эстонии Франциск подчеркнул, что его визит совпадает со столетием независимости этих стран.

"Свобода – это сокровище, которое необходимо постоянно беречь и передавать, как ценное наследие, новым поколениям", – заявил глава Римско-католической церкви. Это первый визит папы римского в страны Балтии за последние 25 лет.