В Москве и Воронеже задержали участников "бессрочного протеста"

В Москве на Арбате полицейские задержали активистов "бессрочного протеста". Активистка Ирина Яценко сообщила "ОВД-Инфо", что задержали Олега Велипухина и Алексея Климишина. Активист "бессрочного протеста" Александр Гуд рассказал о задержании еще одного участника движения, которого представил как Слава. Youtube-канал "Другое мнение" вел прямую трансляцию происходящего: на видео активисты бессрочного протеста прошли шествием по улице Новый Арбат, затем развернули на Старом Арбате баннер "Свободу политзаключенным".

В Воронеже задержали участника "бессрочного протеста" Сергея Луговского из-за акции, проведенной неделю назад. Об этом на горячую линию "ОВД-Инфо" сообщил активист объединения Александр Желтухин. По его словам, сегодня протестующие собрались в местном гайд-парке с плакатом. К ним подошли полицейские и, как передает Желтухин, сказали, что "у них есть претензии к Луговскому по поводу пикета неделю назад". После этого его отвезли в отдел полиции №6. 15 сентября правоохранители задержали двух участников "бессрочного протеста", когда они стояли с плакатами против пенсионной реформы.